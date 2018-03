Koning Lear blijft lucide in zijn waanzin

Theater König Lear van Shakespeare, door het Burgtheater Wien. Regie: Luc Bondy. 30/8 Gezien: festival RuhrTriennale 30/8 Stadttheater, Duisburg. Info www.ruhrtriennale.de

Het is herfst en het waait in König Lear van Shakespeare door het Burgtheater Wien. De Nar schudt een doos bladeren leeg boven een windmachine. Het is dus de Nar zelf die het laat stormen. Verrukt kijkt actrice Birgit Minichmayr naar het wegwaaiende blad.

Dit spel met de illusie van het theater is kenmerkend voor het werk van regisseur Luc Bondy (1948). Zijn regie van König Lear is te zien tijdens de RuhrTriennale in het Duitse Duisburg. Bondy is dit jaar eregast van het festival.

In König Lear vertolkt Gert Voss de titelrol van de oude koning, die het rijk onder zijn drie dochters verdeelt. Gert Voss is een van de belangrijkste Duitstalige acteurs. Schrijver Thomas Bernhard wijdde onder meer aan hem zijn toneelstuk Ritter, Dene, Voss (1984). Het is duidelijk: bij König Lear komt theatergeschiedenis samen. Gert Voss als Koning Lear acteert los, licht, met humor, zonder overdreven pathos. Niet voor niets noemde Bernhard hem ‘een intelligent acteur’.

Schitterend is de cruciale scène aan het begin, waarin Lear zijn bezit verdeelt onder zijn dochters Goneril, Regan en Cordelia. Vader en dochters zitten op de rand van de bühne. Ze slaan de armen om elkaar heen, alsof ze voorgoed met elkaar in liefde en harmonie zijn verbonden. Vervuld van geluk rolt Gert Voss de kaart van zijn rijk open. De intentie van Lear is om strijd en oorlog te voorkomen: als hijzelf de dochters hun erfdeel geeft, dan komt er nooit twist.

Hij stelt slechts één eis: de dochters moeten hun vaderliefde uiten. Goneril en Regan voldoen aan het verzoek, en kijk, Lear scheurt repen uit de landkaart, deelt royaal uit. Als Goneril een extra blijk van liefde geeft, trekt Lear bij Regan een stuk weg en geeft het haar. Maar Cordelia weigert halsstarrig. Ze zegt : „Ik kan mijn hart niet naar mijn tong tillen.” Voor Cordelia zijn woorden leugens.

Vanaf dat moment begint Lears waanzin. In graaf Gloucester meent hij een verwante te vinden. Maar Gloucester raakt betrokken bij hoogverraad en zijn ogen worden uitgestoken. Een scène die altijd weer de zaal doet huiveren, en ook nu: het martelinstrument is ditmaal een vleesmes en het toneelbloed spat in het rond.

Indrukwekkend is hoe Luc Bondy in een abstract decor de emoties weet te wekken. Aan het slot is de eenzame Lear omringd door zijn drie dode dochters, als een sculptuur liggen ze om hun vader gedrapeerd. De kracht van Voss’ Lear is dat hij nooit de rede heeft verloren, zelfs niet in de scènes van diepste gekte: hij blijft lucide. Dat maakt hem onvergetelijk.