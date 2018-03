Kabelproducent Draka boekt winst

Amsterdam, 1 sept. Kabelproducent Draka heeft in het eerste half jaar van 2008 een nettowinst geboekt van 51,5 miljoen euro. De omzet daalde licht van 1,42 miljard euro een jaar eerder tot 1,41 miljard euro. Dit maakte het bedrijf vandaag bekend. In juni had het bedrijf al laten weten dat de nettowinst op ongeveer 51 miljoen euro zou uitkomen. Het bedrijf dat in Europa, Amerika en Azië actief is, is voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten voor heel 2008. Draka verwacht een bescheiden volumegroei in zijn meeste segmenten.