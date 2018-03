Justitie: minder vaak de fout in na gevangenisstraf

De recidive van ex-gedetineerden moet deze kabinetsperiode met 10 procentpunt worden teruggedrongen. Dat hebben minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) eergisteren in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. 70 procent van de ex-gedetineerden recidiveert binnen zeven jaar. Dat is volgens de bewindslieden „onaanvaardbaar”.

Zij willen daarom meer geld en energie steken in het doorbreken van criminele levenspatronen. Dat varieert van scholing en geestelijke zorg tot het helpen bij het zoeken van werk en woonruimte na gevangenschap. De bewindslieden willen dit voor alle ex-gedetineerden gaan doen. Voor deze aanpak is het essentieel dat verschillende overheidsinstanties veel beter gaan samenwerken dan in het verleden het geval was.

In 2007 keerden ongeveer 35.000 gedetineerden terug in de samenleving. 60 procent kwam vrij na een straf van minder dan twee maanden. Die periode is te kort om een structurele gedragsverandering te realiseren. Een van de mogelijkheden die de bewindslieden zullen inzetten om deze groep toch te bereiken is het koppelen van trainingen aan een voorwaardelijke gevangenisstraf.

De rechtse oppositie is kritisch. Volgens Kamerlid Fred Teeven (VVD) moet het bestrijden van recidive beperkt worden tot een veel kleinere groep. „Je moet geen belastinggeld opmaken aan criminelen bij wie gedragsverandering geen effect heeft.” Ook bekritiseert hij het opleggen van trainingen in plaats van onvoorwaardelijke celstraf. „Zo raakt vergelding uit het oog. Slachtoffers en maatschappij zien dit niet als straf.” Kamerlid De Roon (PVV) denkt dat het opleggen van langere straffen een veel grotere bijdrage levert aan terugdringen van recidive. Terugdringen met 10 procentpunt vindt hij een „matige doelstelling”.

Volgens de bewindslieden is er geen sprake van dat ze te vriendelijk zijn voor criminelen: „Het veelbesproken verschil tussen een ‘harde’ of een ‘zachte’ aanpak van criminaliteit berust op een misvatting.”

