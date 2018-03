Italië compenseert Libië voor koloniale overheersing

Italië gaat Libië voor in totaal 5 miljard dollar compenseren voor de Italiaanse koloniale overheersing tussen 1911 en 1943. De Libische leider Moammar Gaddafi heeft op zijn beurt beloofd Italië te belonen voor deze geste door Rome prioriteit te geven bij investeringen in de Libische „olie- en gaswinning en andere activiteiten, omdat Italië nu een bevriende staat is”. Het akkoord werd zaterdag in Benghazi door Gaddafi en de Italiaanse premier Berlusconi ondertekend. Berlusconi bood namens het Italiaanse volk zijn excuses aan voor de misdaden die zijn begaan tijdens de Italiaanse overheersing van Libië.

Jarenlang heeft Gaddafi op deze herstelbetalingen aangestuurd. Hij chanteerde Rome door in groten getale Afrikaanse migranten met gammele bootjes naar Italië te laten vertrekken. Dit jaar verdubbelde het aantal migranten naar de Italiaanse eilanden Lampedusa en Sicilië. Met het akkoord hoopt Italië onder andere te bereiken dat het met marineschepen voor de Libische kust kan patrouilleren.

De 5 miljard dollar die het Rome kost zullen over een periode van 25 jaar in tranches van 200 miljoen euro worden overgemaakt aan Libië. Met het geld zal een autoweg langs de Libische kust van Egypte naar Tunesië worden aangelegd. Ook zullen er huizen van worden gebouwd, krijgen Libische studenten beurzen om in Italië te gaan studeren en zullen Libiërs die zijn verminkt doordat ze op Italiaanse anti-persoonmijnen zijn gelopen, worden gecompenseerd. Berlusconi gaf ook het Romeinse beeld van de Venus van Cyrene terug dat Italiaanse militairen in 1913 bij de oude Romeinse kuststad Cyrene in Libië hadden gevonden.

De laatste jaren speelde Italië een belangrijke rol als bruggenbouwer tussen Libië en het Westen. In 2003 accepteerde Libië de verantwoordelijkheid voor de aanslag op een Amerikaans vliegtuig boven het Schotse Lockerbie in 1988 waarbij 270 mensen om het leven kwamen. Sindsdien zijn de relaties tussen Libië en het Westen genormaliseerd.

Concentratiekampen en strijdgassen

Begin 20ste eeuw was het grootste deel van Noord-Afrika vergeven aan Frankrijk (Algerije en Tunesië) en Groot-Brittannië (Egypte). Laatkomer Italië kreeg onder een geheim akkoord met Frankrijk de vrije hand in de Ottomaanse provincies die nu Libië vormen. In 1911 vielen Italiaanse troepen het gebied binnen met het excuus dat Italianen die er woonden moesten worden beschermd. Onder de Vrede van Lausanne in 1912 stonden de Turken formeel het gebied aan Italië af.

Het opkomend fascisme in Italië had ook zijn weerslag in Libië, waar fascistische gouverneurs hard optraden tegen lokaal verzet, met name van de Moslimbroederschap en de Senussi-stamleden. Rebellen werden vanuit de lucht gebombardeerd, met strijdgassen bestookt en in concentratiekampen opgeborgen. In 1942-43 werden de Italianen uit het gebied verjaagd door de oprukkende geallieerden waarbij de Senussi zich hadden aangesloten. In 1951 werd Libië onafhankelijk onder koning Idris (al-Senussi).

Als eerste Arabisch land is Libië erin geslaagd zijn vroegere koloniale meester te laten betalen voor diens toenmalige bezetting. Algerijnse kranten vielen gisteren meteen uit naar Algerijes vroegere koloniale macht, Frankrijk, die in de woorden van de krant L’Expression „niet wil praten over een vriendschapsverdrag en vooral niet over berouw”. De Franse president Sarkozy erkende vorig jaar december op bezoek in Algiers dat het koloniale bewind „ten diepste onrechtvaardig” was geweest. Het verleden moet niet worden ontkend, zei Sarkozy, maar „de toekomst is belangrijker”.