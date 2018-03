Is dit leuk? Word ik hier blij van in mijn buik?

‘De beslissingscoach helpt u bij keuzes maken’, leest Fanny van Alma’s beeldscherm. ‘Om te helpen bij belangrijke beslissingsprocessen in je leven kan je externe hulp inschakelen in de vorm van een coach. De mensen die worstelen met beslissingsprocessen zijn geen extreme tobbers, maar over het algemeen bewuste mensen die een prettig leven willen leiden en die door omstandigheden daar tijdelijk niet in slagen’, leest Fanny verder.

„Misschien moet ik stoppen met de kunstacademie”, verklaart Alma. „Hoe kom je daar nu weer bij”, zegt Fanny. „Je vindt het daar heel erg leuk.” Alma kijkt sip. „Het lijkt of er om ons heen zo veel mensen nooit echt een duidelijke keuze hebben gemaakt. Iets rolt ze voor de voeten, ze rapen het op en nemen er genoegen mee, ik wil niet zo iemand zijn. Zo onverschillig. En ik zat te denken, de enige reden dat ik op de kunstacademie zit is omdat het me wel grappig leek, toevallig werd ik aangenomen en toen heb ik het maar gedaan. Dat is toch geen goede reden.” Fanny kijkt Alma aan alsof ze gek is geworden. „Maar je vindt het toch leuk”, checkt ze. Alma knikt. „Dus omdat je er per toeval opgekomen bent wil je ermee stoppen.” Alma vervolgt: „Wim T. Schippers heeft de Rietveld ook niet afgemaakt. Hij maakt toneelstukken waarin honden de hoofdrol spelen, dat wil ik ook. Dus ik denk erover om te stoppen.”

„Ik ben niet zo als jij die na de middelbare school van alles heeft gepland”, zegt Alma. „Een jaar lang feest vieren, zodat dat later niet meer hoeft. Dan studeren, Nederlands, want daar liggen je interesses. Als dat klaar is een master in Vlaanderen en dan een baan vinden bij een uitgever of vooraanstaand magazine. Kinderen zijn niet welkom voor je achtentwintigste en een huis kopen moet financieel mogelijk zijn op je dertigste”, vat Alma Fanny’s leven samen. Fanny lacht om Alma’s typering. „Ik vind het gewoon fijn om altijd ergens naartoe te werken, ik kan niet zonder einddoel. Ik houd van plannen maken”, zegt Fanny. „En je krijgt altijd precies wat je wilt”, zegt Alma.

„Ik weet het gewoon niet zeker. En als je iets niet zeker weet, is de kans groot dat je later zult twijfelen”, zegt Alma. „Maar hoe weet je het ooit zeker?” zegt Fanny. „Jij weet het zeker” zegt Alma.

„Ik bluf” zegt Fanny. „Een van onze vrienden is aan haar vierde studie bezig en weet nog steeds niet haar draai te vinden. Na de middelbare school ging Emma de kunstacademie doen, dat bleek het toch niet te zijn. Vol goede moed begon zij aan media & cultuur, maar ook dat viel tegen. Toen zij het jaar daarop sociologie probeerde en dat ook niet leuk vond, stortte zij in.”

Emma: „Uit angst om een foute studiekeuze te maken, maakte ik maar liever geen keuze meer. Een half jaar lag ik op de bank en bestelde ik elke dag dezelfde maaltijd bij de Chinees, het was misschien niet de meest vrolijke periode uit mijn leven maar wel de meest overzichtelijke.”

„Heel leuk hoor dat tegenwoordig alles kan”, vervolgt ze. „Studeren, de kunstacademie, of een jaar naar het buitenland. En als je naar het buitenland gaat, moet je nog kiezen of je arme kinderen in een Ghanees dorp Engelse les gaat geven, of full moon party’s gaat bezoeken in Thailand. En als je voor die full moon party’s kiest, zie je de hele tijd die zielige negerkindjes voor je. En als je in dat Ghanese dorp zit, vraag je je af hoe het op die full moon party zou zijn. Als je voor het ene kiest, sluit je altijd honderden andere dingen uit. Omdat alles mogelijk is, zou je wel heel gek zijn als je iets doet wat je niet heel leuk vindt, of waar je je niet erg goed bij voelt. Het lot ligt immers in je eigen handen.” Ze zucht. „Soms zou ik willen dat mijn vader gewoon slager was en dat ik hem op moest volgen”

Alma’s liefste homovriend Klaas koos na de middelbare school voor economie omdat hij rekenen en sommetjes maken het leukste in de wereld vindt. Maar toen hij zijn studie eenmaal cum laude had afgerond, kwam hij erachter dat hij elke baan die geschikt is voor een econoom, verafschuwt. „Ik ben drie jaar doorgegaan als econoom omdat ik dacht dat levensgeluk minder belangrijk is dan geld. Maar langzamerhand sloeg die opvatting om. Nu doe ik niets meer met de keuze die ik heb gemaakt na de middelbare school”, legt Klaas uit.

Sarah heeft een heel grote buik, die over precies een maand zal ontploffen: „Ik was er nog helemaal niet uit wat ik nu het liefst met mijn leven wilde. Er zijn zo achterlijk veel mogelijkheden. Te veel. Ik kon niet kiezen. Toen werd ik zwanger en hoefde ik niet meer te kiezen. Ik weet dat ik heel jong ben, maar ik vind het geweldig.”

„Misschien moet je gewoon dat toneelstuk met die hond in de hoofdrol gaan schrijven, dan hoef je ook niet te stoppen.” Alma knikt. „Het is gewoon dat ik zo veel wil doen, astronaut zijn, circusartiest, juf. Fanny knikt. „Het liefst was ik ook een zingende dokter, die overdag het aidsprobleem oplost en ’s nachts kleine kroegen stil krijgt omdat ik met mijn rood gestifte lippen liedjes over de liefde zing.”

De coach die Alma heeft ingeschakeld stuurt Alma een kaartje. Vraag je bij beslissingen eens minder vaak het volgende af: is dit goed voor me, is het leerzaam, verantwoord of spiritueel? Vraag je bij beslissingen eens wat vaker af: is dit leuk, word ik hier blij van, zegt het JA in mijn hart, huppelt er iets in mijn buik?

Alma gaat gewoon door op de academie. Zeker weten doet ze het niet, maar wel weet ze zeker dat er iets huppelt in haar buik. De honden.