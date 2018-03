Ik ben McCain, ik bid voor u

De grote Amerikaanse televisiestations wilden het dit weekeinde graag een beetje snel weten. Wat zijn jullie plannen, vroegen ze de organisatoren van de Republikeinse conventie. Moesten de sterpresentatoren zoals gepland naar Minneapolis, in de noordwestelijke staat Minnesota, om daar de Republikeinse partijbijeenkomst te verslaan? Of toch maar naar de zuidelijke Golfkust, waar de Caraïbische storm Gustav maandag of dinsdag aan land zou komen?

De Republikeinse organisatie kon gisteren nog geen uitsluitsel over programmawijzigingen geven. Wel werd om tien uur ’s avonds Nederlandse tijd bekendgemaakt dat de conventie versoberd van start zal gaan. „Het zou ongepast zijn om een feestelijke bijeenkomst te houden terwijl er een tragedie staat te gebeuren”, zei John McCain zelf in een interview met Fox-televisie. „We bekijken de situatie van dag tot dag and I'm saying a few prayers, too.” Van afstel kan echter geen sprake zijn: daarvoor zijn er nog te veel beslissingen die de congresgangers formeel moeten nemen.

Gustav zal absoluut politieke gevolgen hebben. Welke, dat zal behalve van het weer vooral van de reacties afhangen.

De storm plaatst de Republikeinen volgens sommige waarnemers in een no-win situatie. Gustav roept de orkaan Katrina in de herinnering: de Caraïbische storm zal net als Katrina in 2005 ergens tussen Texas en Florida aan land komen. En daar ligt New Orleans, de stad die vorige week precies drie jaar geleden zwaargetroffen werd.

De omvang van de ramp was zeker niet alleen de schuld van een late reactie van het Witte Huis. Ook de plaatselijke overheid beging blunders. Maar voor veel Amerikanen is Katrina synoniem voor een bredere onvrede over president Bush. Als de hulpverlening nu weer faalt, heeft de regering blijkbaar niks geleerd. En als ze het wel goed doet, waarom kon dat drie jaar geleden dan niet?

Ook McCain stond er in de zomer van 2005 niet goed op. Hij nam op de dag voor de aangekondigde storm in zijn thuisstaat een taart voor zijn 69ste verjaardag in ontvangst – uit handen van president Bush. Het gespreksonderwerp was die dag de gezondheidszorg. Later zou McCain wel een van de Republikeinen worden die het nadrukkelijkst afstand nam van Bush’ optreden rond de ramp.

En kandidaat McCain kan juist dankzij Gustav nu laten zien hoever hij van Bush afstaat. De komende dagen kan hij leiderschap tonen door veel aan de Golfkust te zijn. Zijn campagneteam speculeerde er gisteren op dat McCain helemaal niet naar de conventie zal komen. Mogelijk zal hij via een straalverbinding uit het getroffen gebied de conventievloer toespreken en zo officieel zijn nominatie accepteren. „We moeten nu niet handelen als politieke kandidaten maar als Amerikanen”, zei McCain gisteravond.

Verder zeiden dankzij Gustav ook twee verplichte, maar minder populaire sprekers af voor de conventieopening van vandaag: George W. Bush en vicepresident Dick Cheney. Zij moeten, zeiden ze, hun handen vrijhouden om toe zien op de evacuaties en mogelijke reddingswerkzaamheden.

Hun aangekondigde komst was voor veel andere Republikeinen, onder wie een handvol senatoren die dit jaar opmoeten voor herverkiezing, reden om weken terug al de uitnodiging voor de conventie af te slaan. In een jaar dat de waardering voor zowel het Witte Huis als het Congres historisch laag is, loont het voor volksvertegenwoordigers die in hun kiesdistrict of thuisstaat in een spannende race verwikkeld zijn, zo min mogelijk met Washington en de Republikeinse partij geassocieerd te worden.

Zo erg hoeft het dus niet te zijn dat Gustav deze week de show van McCain lijkt te gaan stelen. Het gaat er wel vanaf hangen: hoe sterk is de storm en hoe sterk reageren McCain en zijn tegenstrever Barack Obama?

Voorlopig gaat de race nog gelijk op. In de peilingen ontlopen de twee kandidaten elkaar nauwelijks. Barack Obama kan tevreden zijn over een vlekkeloos verlopen conventie. De 47-jarige senator presenteerde donderdag in zijn slottoespraak een sterk populistische economische agenda. En hij viel McCain hard aan door hem gelijk te stellen met zijn partijgenoot Bush. Met die aanvallende rede brak Obama met zijn retoriek van verzoening, hoop en nationale eenheid uit de voorverkiezingen. Een strategiewijziging om stemmen van blanke arbeiders te winnen, die de Democraat tot nu toe maar moeilijk aan zich weet te binden.

Obama werd door 38 miljoen mensen op televisie bekeken, en door nog eens honderdduizenden op YouTube. Meer Amerikaanse kijkers dan naar de opening van de Olympische Spelen, de Oscar-uitreikingen of de finale van de Amerikaanse versie van Idols dit jaar.

Maar al op vrijdag won McCain het initiatief terug. Zijn keuze voor de 44-jarige Sarah Palin als kandidaat voor het vicepresidentschap was zo verrassend, dat ze de gebruikelijke nabeschouwingen van Obama’s toespraak bijna geheel verdrong. Het is pas voor de tweede keer dat een vrouw in Amerika op het stembiljet van een grote partij staat, en voor het eerst bij de Republikeinen. Palin maakte expliciet duidelijk dat ze er op uit is om nog steeds wrokkige fans van Obama’s voormalige tegenkandidaat Hillary Clinton voor zich te winnen.

De voormalige schoonheidskoningin Palin heeft wel een belangrijk nadeel: haar onervarenheid. De vicepresident, zo is de uitdrukking in de Verenigde Staten, is maar een hartslag verwijderd van het hoogste ambt van president en opperbevelhebber. Palin, die pas sinds twee jaar gouverneur van Alaska is, heeft geen enkele ervaring op het gebied van nationale veiligheid en buitenlandse politiek. De oud-militair en ex-krijgsgevangene McCain heeft zijn imago rond deze twee thema’s opgebouwd – en valt Obama aan op een verondersteld gebrek hieraan. Met Palin heeft de juist vrijdag 72 jaar oud geworden McCain daarom ook een gok genomen.

Op een ander belangrijk punt hoopt McCain dat Palin hem juist zal helpen. Anders dan hij heeft ze een overtuigend conservatief profiel. Ze is als fervent jaagster en visser voor vrijwapenbezit. Verder is ze voor lagere belastingen en het ontwikkelen van natuurgebieden, onder meer voor de olie- en gaswinning.

Ze komt bovendien uit Alaska: verder weg van Washington kan bijna niet. Daar rees haar ster de afgelopen jaren snel dankzij haar imago van hervormer en corruptiebestrijder. Ze kaartte aan dat de olie- en gasrijkdom in Alaska een corrumperende invloed heeft op het openbaar bestuur daar.

Maar misschien wel het belangrijkst: ze is tegen abortus. Onder christenen won ze onlangs aan populariteit toen ze haar zwangerschap niet afbrak toen bleek dat het kind dat ze verwachtte, Trig (nu vier maanden oud), leed aan het syndroom van Down. Ze kan McCain zo helpen de stem van christelijk rechts te winnen, de evangelicals van wie velen McCain nu nog wantrouwen. Dit weekeinde schaarden verscheidene christelijke leiders, die McCains abortusstandpunt eerst wantrouwden, zich achter de Republikeinse kandidaat.

Dat was goed nieuws voor McCain. Net als Obama had hij de afgelopen maanden moeite zijn partij achter zich te verenigen. De Democraten raakten verdeeld door de uitzonderlijk lange en spannende voorverkiezingsrace tussen Obama en zijn rivaal Hillary Clinton. Voor McCain blijft het zaak de conservatieve vleugel van zijn partij aan zich te binden. McCain koesterde altijd zijn rol als non-conformist in Washington, maar voor een deel van de Republikeinen zit hij daardoor te dicht bij het midden.

Een conventie kan voor een kandidaat een geschikt podium zijn de rijen te sluiten. In een ander opzicht is het voor McCain daarom weer nadelig dat de conventie door een storm verstoord wordt. Populaire gouverneurs van een nieuwe generatie Republikeinen, zoals Charlie Crist (Florida) en Bobby Jindal (Lousiana), kunnen niet komen omdat hun staten getroffen in de baan van de orkaan liggen.

Orkaan Gustav bereikt Mississippi-delta vandaag Drie jaar na de verwoestende orkaan Katrina moeten de bewoners van het Amerikaanse New Orleans opnieuw op de vlucht voor natuurgeweld. Naar verwachting bereikt orkaan Gustav later vandaag de Mississipi-delta. Burgemeester Ray Nagin van New Orleans heeft evacuatie gelast van de ongeveer 239.000 inwoners. „Wij willen een honderdprocentsevacuatie”, aldus burgemeester Nagin, die Gustav „een grote, lelijke storm” noemde, „de moeder van alle stormen”. De snelwegen vanuit de stad stonden dit weekeinde vol met auto’s van inwoners die de stad ontvluchtten. De autoriteiten stelden honderden bussen en treinen beschikbaar, om zo’n 30.000 inwoners te vervoeren die niet op eigen gelegenheid konden vertrekken. De politie dwingt de evacuatie niet af, maar burgemeester Nagin heeft achterblijvers gewaarschuwd dat ze extreem gevaar lopen. „This is the real deal, not a test”, zei Nagin. En:„Voor iedereen die denkt dat hij de storm uit kan zitten, heb ik nieuws: dat wordt een van de grootste vergissingen uit uw leven.” Nadat Gustav de voorbije dagen in het Caraïbische gebied meer dan tachtig dodelijke slachtoffers maakte, nam hij in kracht af van categorie vier tot drie (op een schaal van vijf). Naar verwachting blijft dit zo en heeft Gustav bij aankomst aan land een maximumsnelheid van 204 kilometer per uur. Katrina was een orkaan van de derde categorie, toen haar acht meter hoge golven de dijken rondom New Orleans op 29 augustus 2005 deden bezwijken. Tachtig procent van de stad overstroomde, zo’n 1.500 Amerikanen in diverse staten kwamen om het leven. In de dagen na de ramp zagen plunderaars op tal van plaatsen in New Orleans hun kans schoon. Om een herhaling van die grootschalige plundering te voorkomen, heeft burgemeester Nagin een avondklok ingesteld. Op heterdaad betrapte plunderaars gaan onmiddellijk naar de gevangenis, aldus burgemeester Nagin: „You will not get a pass this time.” De Nationale Garde ziet toe op naleving van de avondklok. President Bush reist naar Texas om de ontwikkelingen rond Gustav te volgen. Presidentskandidaat McCain bezoekt een deel van het kustgebied waarvoor het stormalarm is afgegeven. Obama doet dat juist niet, „om geen hulp te onttrekken aan de mensen op de grond”. Hij wil zijn netwerk gebruiken om vrijwilligers en donaties los te krijgen.