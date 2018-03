IFA 2008: Samsung X360, de MacBook Air-killer

Samsung koos voor de IFA om een lichtgewicht notebook te introduceren. De X360 is een regelrechte concurrent voor Apple’s Macbook Air: slechts1,27 kilo, 13,3 inch scherm en een stijlvol ontwerp, bestemd voor de zakelijke reiziger. De aansluitingen zijn bij Samsungs X360 echter uitgebreider dan bij de platte Macbook: drie maal usb, Express Card, hdmi-uitgang, een ingebouwde kaartlezer en de mogelijkheid voor een dockingstation. De batterij zou volgens Samsung tien uur mee moeten gaan, dankzij de extra zuinige Intel Core 2 Duo processor (45 nm) en led-backlight voor het scherm.

De laptop (prijs vanaf 1.499 euro) is leverbaar met een SSD-schijf van 64 of 128 GB of een 120 GB harddisk en 1 GB werkgeheugen, uitbreidbaar tot 4 GB.

Samsung heeft verder goed naar Apple gekeken, want het toetsenbord - uitgevoerd met een anti-bacterielaagje - voelt een beetje aan als dat van een gewone Macbook. Bekijk ook deze video-kennismaking