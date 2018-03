Houseparty`s in Elst en Assen: incidenten

ELST/Assen. De politie heeft zaterdag 107 personen aangehouden rond het Full House Festival in Elst. Alle aangehouden feestgangers hadden drugs op zak, aldus een politiewoordvoerder. Van de aangehouden personen mocht het merendeel alsnog naar binnen na inlevering van de drugs. In Assen is een illegale houseparty op het defensieterrein nabij het TT-circuit zaterdagavond door de politie en marechaussee beëindigd. Dit meldde een woordvoerster van de gemeente Assen. De houseparty was sinds de nacht van vrijdag op zaterdag al aan de gang. Er waren 1.500 mensen aanwezig. Omdat de organisatoren niet ingingen op het verzoek om het feest voortijdig te beëindigen, besloot de gemeente Assen het defensieterrein te ontruimen. Dit verliep zonder problemen. De houseparty, waar ongeveer 1.500 mensen bij aanwezig waren, zou normaliter tot maandagochtend voortduren.