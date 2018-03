Het is alles of niets

Voor de heren profvoetballers is het ook weer wennen dat de NOS over de beelden van de eredivisie beschikt. De voorbije drie jaren wilde de commerciële televisie nog wel eens een grove overtreding met de mantel der liefde bedekken. Televisiemakers die voetbal als entertainment zien, benaderen bij voorkeur de hoofdrolspelers niet kritisch. De spelers zouden zich wel eens tegen de verslaggevers kunnen keren. En dat kan nooit de bedoeling zijn.

Als Louis van Gaal na afloop van een wedstrijd uit zijn dak ging tegen kritische volgers, dan liftte de commerciële zender natuurlijk wel even mee. „Mooie televisie”, heette dat dan op de burelen van RTL. Maar het consequent aan de kaak stellen van misstanden op en rond de velden was niet aan de commerciëlen besteed.

Het leek er soms op dat de kwetsende spreekkoren en de elleboogstoten uit de stadions verdwenen waren. Voetbal als goednieuwsshow. Zo hoorde dat ook volgens Michael van Praag, toenmalig president-commissaris van de Eredivisie NV.

Van Praag stelde in oktober 2003 letterlijk dat al te kritische verslaggevers geweerd zouden moeten worden. Hij noemde destijds het voorbeeld van verslaggever Sierd de Vos, die voor Canal+ een wedstrijd tussen Ajax en Vitesse van commentaar voorzag. „De Vos zei van Ibrahimovic dat hij een misdadiger was, en herhaalde wel negen keer bij overtredingen van Ibrahimovic dat die opzettelijk waren begaan. Die man is zo partijdig, het is azijnzeikerij. Kritiek vinden we prima, maar als je zoiets zo vaak gaat herhalen, zeggen wij: zo hebben we dat liever niet.”

Michael van Praag was gisteravond te gast bij Studio Voetbal van de NOS. De bondsvoorzitter van de KNVB was er getuige van hoe de publieke omroep gretig gebruik maakte van de beelden die ze dit seizoen weer heeft verworven. Vele malen werden elleboogstoten van Evander Sno en Oleguer (beiden Ajax) en Jonathan de Guzman (Feyenoord) herhaald.

De reactie van Van Praag? De oud-voorzitter van Ajax stelde vast dat hij er geen problemen mee heeft dat de beelden van elleboogstoten gewoon uitgezonden worden. De huidige bestuurders van Ajax waren echter minder te spreken over de uitzending van de NOS. Ze vroegen zich af waarom beelden van de Willem II-spelers Arjan Swinkels (natrappen) en Frank Demouge (elleboog) niet waren uitgezonden.

Voor zowel de NOS als Ajax geldt: het is alles of niets.

Koen Greven