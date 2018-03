Harder dansen doet de vloer meer elektriciteit leveren

Bernard Hulsman

Tussen de droom en daad van de duurzame dance club staan slechts twee jaar. Toen Döll-Atelier voor Bouwkunst en de stichting voor duurzaam ondernemen Enviu in 2006 in Off Corso in Rotterdam het idee van de ‘duurzame danceclub’ presenteerden, behoorde dit nog duidelijk tot het domein van de virtuele werkelijkheid.

Maar in WATT, de opvolger van het failliete poppodium Nighttown in Rotterdam dat donderdag open gaat, is de virtuele werkelijkheid echte ouderwetse realiteit geworden. WATT noemt zich de eerste duurzame club ter wereld, compleet met de inmiddels bekende ‘sustainable dance floor’, die bewegingen van dansende bezoekers omzet in elektriciteit en die twee jaar geleden alleen nog als computeranimatie bestond.

WATT is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Het idee van de duurzame Dance Club werd omarmd door horeca-ondernemers Aryan en Willem Tieleman die samen met de Rotterdamse dance-ondernemer Ted Langenbach Nighttown nieuw leven wilden inblazen. Toen een projectontwikkelaar bereid bleek het oude Nighttown duurzaam te verbouwen, duurde het niet lang voor Rotterdam weer een middelgroot poppodium had.

Toch is er in WATT op het eerste gezicht weinig te zien van duurzaamheid. Goed, de muren van de centrale hal van oude, kaalgebikte bakstenen zou je kunnen beschouwen als ‘duurzaam’ – geen materiaal toevoegen als het niet nodig is – maar het is iets dat je ook wel ziet in niet-duurzame gebouwen.

„Duurzaamheid is iets dat grotendeels onzichtbaar is in de architectuur’”, zegt Herman Kossmann van Kossmann-de Jong architecten die de verbouwing van Nighttown tot WATT hebben ontworpen. „Duurzame gebouwen zien er ‘gewoon’ uit.”

Maar dit betekent niet dat het bij WATT om een doorsnee verbouwing ging. Van het labyrint dat Nighttown was, hebben Kossmann-de Jong een helder gebouw gemaakt. In het hart van het complex hebben ze een ruimte laten uithakken die zo breed is als een straat en zo hoog als een passage. Aan deze centrale ‘straat’ zijn alle andere ruimtes gelegen, links de knaloranje garderobe, rechts een café-restaurant met een vide die is omgeven door een balustrade van 5500 Grolsch-flessen waarachter lichten schijnen. Het café loopt over in een kleine zaal voor meervoudig gebruik.

Aan het einde van de ‘straat’ ligt de grote, geheel zwarte popzaal. „Die is aanzienlijk vergroot”, zegt Kossmann. „Er kunnen nu 1500 mensen in, het oude Nighttown kon er 900 hebben. We hebben de zaal een stoer, robuust karakter gegeven, met drie bars in felle, oplichtende kleuren, zodat je die gemakkelijk kunt vinden.”

Toch is WATT ‘doordesemd´ van duurzaamheid volgens Kossmann. „Het zit in alles, van de sloop van oude stukken tot het beheer van het gebouw. Hemelwater wordt opgevangen en gebruikt om de wc’s door te spoelen. De klimaatinstallatie wordt efficiënt gebruikt door een geavanceerd beheersysteem. En door gebruik te maken van LED-verlichting wordt 80 procent bespaard op de elektriciteit voor verlichting.”

Uiteindelijk moeten alle duurzaamheidsmaatregelen het energiegebruik van de club en de productie van CO2 verminderen met 30 procent en het watergebruik en afval zelfs met de helft.

Slechts op vier plekken is duurzaamheid in WATT nadrukkelijk zichtbaar gemaakt om het publiek, dat toch in de eerste plaats komt voor een zorgeloos avondje uit, op milde wijze te confronteren met verspilling van energie, materiaal en water. Minimale afvalbars laten zien hoe je door het gebruik van onder meer recyclebare ecocups en minimaal watergebruik op materiaal en energie kunt bezuinigen. De stortbakken op de wc’s zijn transparant, zodat iedere gebruiker kan zien hoeveel water nodig is voor één keer doorspoelen. Het ‘relaxdak’ waar rokers terecht kunnen, wordt een oase van planten die laten zien hoe je in een stenige buitenruimte ‘nieuwe natuur’ kunt aanleggen.

En dan is er natuurlijk de ‘wereldpremière’ van de duurzame dansvloer in de kelder. Het is een verplaatsbare vloer van dertig vierkante meter met vierkante platen die ten hoogste 1 centimeter worden ingedrukt als een bezoeker erop loopt of danst. ‘Mechatronica’ onder de platen zet de verticale beweging om in elektriciteit. Afhankelijk van de heftigheid van de dans varieert het opgewekte vermogen van 2 tot 20 Watt per persoon. Lang niet genoeg om in alle elektriciteit van de eerste duurzame club te voorzien, maar wel voldoende om de interactieve gadgets van de vloer aan de praat te houden.

Op 4/9 opent WATT. Op 2/9 geven Iggy and the Stooges er een uitverkocht concert.