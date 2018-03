Griekenland staat crematie toe

Na jarenlange voorbereiding heeft de Griekse regering de knoop doorgehakt: bij de voornaamste begraafplaatsen mogen crematoria komen. De gemeenten krijgen het toezicht.

Een speciale commissie met afgevaardigden van de vier partijen uit het toenmalige parlement had al in 2003 aangedrongen op opheffing van het verbod op lijkverbranding. Tot vreugde van de pressiegroep ‘Vrienden van de crematie’, die niet moe werd de regering aan dat advies te herinneren. De wet wordt soepeler dan de Nederlandse over de vraag wat er met de as moet of mag gebeuren.

Tegenstand komt voornamelijk uit religieuze kring, van de Grieks-orthodoxe kerk, de staatskerk. Daar vraagt men zich af waarom toch alles van het Westen moet worden overgenomen. „Waarom worden onze eeuwenoude tradities te grabbel gegooid?”

De bisschop van Piraeus, Serafím, trok zelfs een parallel met de crematoria van Hitler en riep dat de kerk zich nooit zou neerleggen bij het invoeren van zulke „barbaarse” praktijken.

De stoffelijke resten zijn voor de orthodoxen onaantastbaar, in afwachting van het Laatste Oordeel dat gepaard gaat met massale opstanding. De verering van de relieken van talloze heiligen is essentieel – stel je voor dat deze verbrand zouden zijn, wat valt er dan nog te vereren?

Maar niet alleen heiligen leggen hun gewicht in de schaal tegen crematie. Voor de doorsnee Griek is het vooralsnog ondenkbaar dat zijn dierbare dode in de as wordt gelegd. Veertig dagen na elke begrafenis komen familie en bekenden nog eens bij het graf – volgens velen een mooie en zinvolle traditie – om een priester nog een wijding te laten verrichten, maar vooral ook om over de dode na te praten, na afloop in de koffiekamer bij beschuitjes en cognac.

Nog een andere traditie komt door het toestaan van de crematie op losse schroeven te staan. Na drie jaar moet elk graf worden geruimd, tenzij voor voortzetting is betaald. Het plaatsgebrek op kerkhoven, die kimitíria worden genoemd (waarin het woord ‘slapen’ zit), is zó groot, dat menig burgemeester al voorstander van crematie is geworden, in het voetspoor van Athene’s burgervader Evert in de zomer van 1987 toen duizenden ouderen stierven door hitte en smog.

De schedels worden apart bewaard, de rest in ‘beenderhuizen’ opgeslagen. Maar de familieband in Griekenland is nog altijd zo sterk dat men zijn dode niet zonder meer wil laten gaan. De naaste familie is bij de opgraving aanwezig. Als de beenderen van de dode ‘schoon’ worden bevonden, is dat een teken dat zijn zonden hem vergeven zijn. Overigens betreft dit geen kerkelijke plechtigheid, er is geen priester bij.

Dit alles is uit het Griekse leven moeilijk weg te denken en dat wordt door de kerk uitgebuit. Griekse priesters, pappádes, hebben grote begraafplaatsen opgedeeld – de zogenoemde akkertjes – om verdiensten te vergaren uit de diverse ‘veertigdiensten’. Ook na het eerste en tweede jaar worden er zulke mnimósyna gehouden. Een theoloog drukte het in een krantenartikel markant uit: „De doden hebben ons niet nodig, wij hebben de doden nodig.”

Toch zijn er onder de orthodoxen velen die willen worden gecremeerd. De ‘Vrienden van de crematie’ komen met milieu-argumenten, maar ook met Homerus die al melding maakte van lijkverbrandingen. Tot nu toe moest men voor crematie naar Bulgarije, tijdrovend en prijzig (minstens 7.000 euro), of nog verder.

In die landen, maar ook in de Verenigde Staten verleent de orthodoxe kerk overigens wel liturgische begeleiding bij crematies. In Griekenland zal dat zijn uitgesloten, zegt de synode. Deze keert zich niet tegen crematoria voor aanhangers van andere godsdiensten of voor atheïsten, maar volgens de nieuwe wet zullen ook orthodoxen van de faciliteiten gebruik mogen maken. „Zodra ze dat doen, hebben zij zich uit de orthodoxe leer verwijderd”, hebben al verscheidene bischoppen verkondigd, onder wie overigens niet de nieuwe, rekkelijke, aartsbisschop Hierónymos.

Een veelbekeken televisiepriester onthulde: „Onze kerk kán eenvoudig geen liturgische rol vervullen bij crematies. Onze tropária [gezangen] over de dood gaan allemaal over aarde en (voorlopige) ontbinding. We kunnen toch geen nieuwe tropária gaan maken over verbranding en as?”