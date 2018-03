Golfkust van VS massaal op vlucht

Drie jaar na ‘Katrina’ zijn 2 miljoen bewoners van de Amerikaanse golfkust dit weekeinde op de vlucht geslagen voor de zware orkaan Gustav die vandaag aan land zou komen.

Terwijl hij gisteren over Cuba trok, zwakte Gustav af tot de middelzware categorie drie, met windsnelheden tussen 178 en 209 kilometer per uur. Meteorologen gingen er van uit dat de storm niet verder aan kracht zou winnen, voordat hij rond het middaguur lokale tijd (7 uur ’s avonds in Nederland) westelijk van New Orleans aan land zou komen.

Een grote potentiële bedreiging voor de laaggelegen stad aan de Mississippidelta vormt de bijkomende zware regenval. Ook Katrina was van de derde categorie, toen zijn acht meter hoge golven op 29 augustus 2005 de dijken om de stad deden bezwijken. Tachtig procent van de stad liep onder water en het grootste deel van de 1.836 slachtoffers die de orkaan maakte, viel in New Orleans.

Door het stormalarm gaat de Republikeinse conventie in Minneapolis-St.Paul, in Minnesota, vandaag versoberd van start. „Het zou ongepast zijn om een feestelijke bijeenkomst te houden terwijl er een tragedie staat te gebeuren”, zei John McCain gisteren tegen Fox News. „We bekijken de situatie van dag tot dag.”

Voor vandaag werden onder andere de toespraken van president Bush en vicepresident Cheney geschrapt. Het Witte Huis meldde gisteren dat beiden hun aandacht op Gustav zullen richten.

Burgemeester Ray Nagin van New Orleans gelastte dit weekeinde de evacuatie van de ongeveer 239.000 inwoners. „Wij willen een honderd-procentsevacuatie”, aldus Nagin, die Gustav „de moeder van alle stormen” noemde. Waarnemers vermoeden dat hij de dreiging van Gustav mogelijk extra aanzette, opdat meer mensen de stad verlaten. In 2005 namen veel inwoners het gevaar niet serieus.

Gustav, die de voorbije dagen in het Caraïbisch gebied zeker 86 levens eiste, maakte op Cuba geen slachtoffers. Het regime van het eiland treedt doorgaans efficiënt op bij natuurrampen. (AP, Reuters)