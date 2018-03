Gefrustreerd en verdeeld

Vooral de wijze waarop Feyenoord zich gistermiddag in Almelo liet overklassen door Heracles moet de nieuwe coach Gertjan Verbeek zorgen baren. De Rotterdamse formatie liet zich tijdens het eerste weekeinde van het nieuwe seizoen van zijn slechtste kant zien. Elke vorm van samenhang ontbrak, spelers liepen gefrustreerd over het veld en zelfs de vechtlust was niet aanwezig. Voor Feyenoord viel dan ook weinig af te dingen op de 3-1 nederlaag.

De voorbije jaren herhaalde zich in Rotterdam-Zuid steevast hetzelfde ritueel. In de aanloop naar een nieuw seizoen koesterde de trouwe aanhang de hoop zich eindelijk weer eens te kunnen mengen in de titelstrijd. Na een aantal maanden maakte de hoop doorgaans plaats voor berusting. In het tweede deel van het seizoen kwam dan het lijden. Na de laatste wedstrijd slaakten de fans een zucht van verlichting. Waarna de hoop op nieuwe, betere tijden volgde.

Na mislukte seizoenen onder leiding van Ruud Gullit, Erwin Koeman en Bert van Marwijk werd Gertjan Verbeek binnengehaald als de verlosser. In de ogen van de clubleiding was de voormalige coach van SC Heerenveen de ideale man. Verbeek zou van de selectie weer een winnend geheel moeten maken. Jon Dahl Tomasson en Karim El Ahmadi werden tijdens de open dag als de voornaamste versterkingen gepresenteerd. De aanhang kon niet wachten op het begin van de nieuwe voetbaljaargang.

Zoals het zich nu laat aanzien kan het seizoen weleens een lange lijdensweg worden voor Feyenoord. Nadat de honderdjarige club vorige week al kansloos de strijd om de Johan Cruijff-Schaal had verloren van PSV (0-2), volgde gisteren een ontluisterend begin van de competitie tegen Heracles. Verbeek hield zich naar buiten toe groot, maar de oud-voetballer moet inwendig hebben gekookt toen hij het gestuntel van zijn spelers vanaf de kant aanschouwde. De coach heeft het geluk dat Feyenoord pas over twee weken thuis tegen FC Volendam weer in actie hoeft te komen.

Natuurlijk kon Verbeek zich beroepen op het grote aantal geblesseerden in zijn selectie. Zo ontbraken onder anderen Roy Makaay, Jon Dahl Tomasson, Kevin Hofland, Andwelé Slory, Nicky Hofs, Karim El Ahmadi en Ron Vlaar tegen Heracles. Maar dan nog zou Feyenoord met het beschikbare materiaal geen onoverkomelijke problemen mogen hebben met Heracles. De wijze waarop de ploeg na een vroege openingstreffer van André Bahia de wedstrijd weer uit handen gaf, was tekenend voor het gebrek aan vertrouwen en saamhorigheid binnen de huidige selectie van Feyenoord.

Jonathan de Guzman leidde na een half uur spelen met een domme elleboogstoot tegen het gezicht van Kwame Quansah de ommekeer in. Scheidsrechter Roelof Luinge gaf op advies van zijn grensrechter de aanvallende middenvelder een rode kaart. Deze tegenslag bleek te groot voor de tien overgebleven Feyenoorders. Heracles trok de wedstrijd met doelpunten van Darl Douglas, Ragnar Klavan en Karim Bridji volledig naar zich toe.

Aanvoerder Giovanni van Bronckhorst was een van de weinige spelers die op het kunstgrasveld zijn normale niveau haalde. De international slaagde er echter niet in een eenheid van de ploeg te maken. Nog altijd lijkt Feyenoord uiteen te vallen in twee groepen: de ervaren spelers en de jeugdige talenten. De wijze waarop Tim de Cler met woedende handgebaren keer op keer zijn frustraties in de richting van zijn ploeggenoten uitte was ronduit genant. Verbeek stelde na afloop van de wedstrijd dat hij zich niet had gestoord aan het gedrag van de ervaren linksback.

De nieuwe coach nam het Jonathan de Guzman evenmin kwalijk dat hij zijn ploeg met een onbesuisde actie had benadeeld. Verbeek maakte zich enigszins belachelijk door te stellen dat De Guzman „zich los probeerde te maken” en dat hij rekende op „vrijspraak”. De speler van Jong Oranje zal waarschijnlijk toegevoegd kunnen worden aan het lange rijtje spelers dat niet beschikbaar is.

Feyenoord mag dan het vertrouwen koesteren dat met de terugkeer van een aantal geblesseerde voetballers de resultaten vanzelf komen, maar zolang Verbeek geen hechte eenheid van zijn selectie weet te maken zal bij elke kleine tegenslag een terugval volgen. De aanhang moet vrezen dat de hoop op een nieuwe titel al vervliegt, voordat het seizoen goed en wel begonnen is.

Heracles Feyenoord 3 1

Gespeeld op 31 augustus Toeschouwers 8.500 Scheidsrechter Luinge

Doelpunten

1' Bahia 0-1 38' Douglas 1-1 60' Klavan 2-1 91' Bridji 3-1

Kaarten