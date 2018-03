Wie zong ook alweer dat het moeilijk is te sterven als de vogels vrolijk fluiten in de lucht? Dood zijn bij een zachte, nazomerse ochtendzon is ongeveer net zoiets. En dan juist Zorgvlied, de begraafplaats in Amsterdam langs de Amstel, omgeven door bomen die er uitzien als bedoeld, stam en kruin in mathematische harmonie; grind en kiezelstenen, keurig geknipte hagen en een stilte alsof God bestaat.

Ik wist eigenlijk niet dat Ko, zoals ik de overledene kende, het dacht, dat God bestond. Al waren er aanwijzingen: hij was docent sociale geografie aan de Vrije Universiteit en lang geleden, toen ik nog geografie studeerde en de faculteit verhuisde naar de goddeloze Universiteit van Amsterdam, bleef hij als een van de weinigen achter.

Vanwege het feit dat hij ergens in geloofde? Ik zou er niet op zijn gekomen.

Maar vanwege hem bleef ook ik op de Vrije Universiteit, niet vanwege hogere overwegingen, gewoon vanwege hem. Van hem mocht ik mijn gang gaan, ik mocht het hebben over alleenstaande moeders in het Caribische gebied, en waarom ze telkens weer verliefd raakten en kinderen kregen van mannen die wegliepen; ik mocht het hebben over bewoners van sloppenwijken die niet apathisch op hun hurken zaten, maar ambities koesterden en idealen verwezenlijkten, vooral als ze ophielden te geloven dat God hen zou redden…

Ko heeft nooit verklapt dat hij er eigenlijk anders over dacht. En ik weet ook helemaal niet zeker of hij er anders over dacht, ik kan het hem niet meer vragen, hier op Zorgvlied, waar hij elk moment kan aankomen, in een kist.

Het begon met een vreemde kaart in mijn brievenbus: ene Jakobus Jan Frederik Heins was heengegaan, met als belangrijkste aanwijzing: geen bloemen. Hoeveel mensen kende ik die een hekel hadden aan bloemen?

Hoeveel mensen kende ik die Jakobus Jan Frederik heetten? Tja, die Ko.

Ik wilde wel weten hoe iemand die zo sociaal bewogen was, die zo bereid was de wereld te verbeteren, die zo cynisch was over de mogelijkheden daartoe, en toch die verdomde hoop nooit opgaf – hoe zo iemand begraven werd.

En ik kreeg dus dat kaartje en het verbod op die bloemen en ik was daar op die zonnige nazomerse dag met de vreemde vraag: wat doet hij hier? Dat ik er was, was logisch. Ik was uitgenodigd. Op een zakelijke manier, en de kanttekening van die bloemen. Ja, ik klaag erover, want als je op een begrafenis geen bloemen mag meenemen, wat dan wel?

Bonbons? Zo’n grap zou ik met Ko wel hebben kunnen uithalen. Ko was een en al rechtvaardigheid, strijd tegen onrecht, een wereldverbeteraar zonder fiducie, om het kort samen te vatten. Het kon hem niet schelen waar ik me mee bezighield: als ik maar het goede wilde, zonder al te veel hoop.

Rare man, zoals hij daar ineens lag in zijn kist, 64 jaar oud, en zo’n groot voorstander van het minimalisme, dat ik me afvroeg wat mij wel geoorloofd was. Aan zijn broer (bij God, wat leken die twee op elkaar), vroeg ik of ik een stukje mocht maken over deze ceremonie. De broer lachte hartelijk: er zal niet veel te schrijven zijn.

En er was niks te schrijven. Ko was dood, er waren enkele tientallen mensen, er waren geen bloemen, er waren familieleden en collega’s die kort het woord voerden. De collega’s zeiden dat ze hem niet echt kenden, de familieleden zeiden dat ze hem helemaal niet kenden, en die lieve dominee, een Indische vrouw, probeerde er wat van te maken, door te vertellen dat Ko weleens met zijn broer de bijbel las. Ik wou dat ik het kon geloven.

Ik stond op toen iedereen op stond. Liep achter de kist waarin meer rechtvaardigheid lag dan ik kon bedenken. En toen lieten ze het pardoes zakken, ergens in een kuil, daar in Zorgvlied. En de zon scheen en de vogels floten.

