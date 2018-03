Fraaie kungfu-vechtkunst in caleidoscopisch decor

Dans Sutra van Sidi Larbi Cherkaoui. Gezien 29/8 Stadsschouwburg Groningen. Info www.125jaar.nl

De Chinees-Amerikaanse vechtfilmacteur Bruce Lee was zijn jeugdheld. Het ging Sidi Larbi Cherkaoui (1976) niet zozeer om het nadoen van de spectaculaire sprongen en kreten, maar om de filosofie achter de vechtkunst kungfu. Als jongen verdiepte de Vlaams-Marokkaanse choreograaf zich in de oorsprong van de kungfu: de Shaolin-tempel in China. Een deel van de monniken mediteert, een deel concentreert zich op de vechtsport. Cherkaoui is een cultuurreligieus onderzoeker, dus ging hij in retraite in de tempel. Met zeventien ‘vechtmonniken’ maakte hij de voorstelling Sutra; het woord voor een boeddhistische preek. Sutra was dit weekeinde te zien in de schouwburg van Groningen, als opening van het 125-jarige jubileum.

Cherkaoui doet zelf mee aan de zijlijn, als vaderfiguur voor de tienjarige novice Dong Dong. Alleen aan het eind vecht hij even mee. Hoewel Cherkaoui een geweldig eclectische danser is, valt dan ineens op hoeveel sneller en scherper de jonge monniken springen, draaien en trappen. De beminnelijke Cherkaoui heeft als ‘live regisseur’ een schaalmodel voor zich van langwerpige houten blokjes die hij telkens opnieuw rangschikt. Parallel eraan komen langwerpige open kisten tevoorschijn waarin de monniken verdwijnen kunnen. Maar er wordt vooral mee gezeuld om Cherkaoui’s maquettevormgeving in het groot na te doen.

Het spel met de kisten is magisch. Telkens als je denkt dat alle manieren van stapelen en kantelen wel gebruikt zijn, tovert Cherkaoui opnieuw een caleidoscopisch decor tevoorschijn. Muren, torens, tafels, dominokisten: de gedaanteveranderingen zijn onuitputtelijk. De monniken klauteren er als apen overheen en tussendoor. Vooral de vliegensvlugge Dong Dong steelt de harten van het publiek met zijn personificatie van een aapje. Dit steeds veranderende decor, gemaakt door Turner Prize-winnaar Antony Gormley, maakt duidelijk waar het hier om draait: transformatie. Van vorm naar inhoud, van mens naar dier, van dans naar vechtkunst, van theater naar beeldende kunst. Cherkaoui zorgt voor de knipoog als hij zich samen met Dong Dong in een kist perst en al hun ledematen zich lenig verknopen.

De sfeer in Sutra is licht, minder religieus dan in Foi (2003 ), dat over christelijk schuldbesef ging, of Myth (2007) over botsende religies en culturen. Minder theatraal ook, want er worden geen persoonlijke verhalen verteld over dansers. Nee, de monniken zijn een groep met nauwelijks individualiteit. Als de monniken de vechtbewegingen in een synchrone choreografie uitvoeren, tonen ze vooral geconcentreerd hun acrobatisch vermogen. Over de religieuze achtergronden van de kungfu kom je in Sutra weinig te weten. Vreemde eend in de bijt is de live gespeelde, negentiende-eeuwse klinkende muziek van componist Szymon Brzóska. Een westers neoromantisch strijkje bij de Chinese monniken: het werkt niet. Sutra is vooral een voor het oog verbluffend mooie voorstelling. Na de hitvoorstelling Zero Degrees met Akram Khan, is dit een ‘Cherkaoui light’. Ook erg lekker.