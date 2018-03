Festival Oude Muziek met ernst, humor en slapstick

Klassiek Festival Oude Muziek, Utrecht. Gehoord: 30, 31/8 Utrecht. T/m 7/9, ook op Radio 4. Info: www.oudemuziek.nl.

Ernst en lichtvoetigheid wisselden elkaar met opmerkelijke vanzelfsprekendheid af tijdens het eerste weekend van het Festival Oude Muziek in Utrecht. Het hardst gelachen werd er bij het Nederlands Blazers Ensemble, dat zijn nieuwe, Nederlandstalige slapstick-bewerking van Rossini’s opera Il Turco in Italia (1814) presenteerde.

Tenor Bernhard Loonen speelt hierin met verve de librettist die het verhaal uit zijn vingers ziet glippen. Verder zijn er glansrollen voor sopraan Johannette Zomer (als onkuise vrouw die fenomenaal kan zingen) en het baritonduo Frans Fiselier (de aantrekkelijke Turk) en Marc Pantus (de jaloerse echtgenoot). Een tournee met de amusante, maar flinterdunne voorstelling volgt in oktober.

Aan het andere uiteinde van het spectrum bevond zich het ensemble Odhecaton. Uit het resultaat van uitgebreid musicologisch speurwerk op de Canarische Eilanden bleek men niet te hebben kunnen kiezen, met als gevolg een te lang, te eentonig concert met vakkundig gemaakte zeventiende-eeuwse kerkmuziek, waaraan helaas niets van die Canarische herkomst viel af te horen.

Ook uiterst serieus werd er gemusiceerd door het Huelgas Ensemble, vorig jaar nog een uitschieter, maar nu door tegenvallende sopranen in werk van Praetorius licht teleurstellend.

Het meeste succes had een ensemble dat de gulden middenweg tussen lol en kunst bewandelde. Música Temprana, van de Argentijns/Nederlandse gitarist Adrián Rodríguez van der Spoel, speelde een programma met ‘ensaladas’, een zestiende-eeuws Spaans genre met lange verhalende teksten vol symboliek en humor.

De semi-geënsceneerde presentatie van de muziek was gewaagd: als musici zich gaan verkleden als hofdames, koene ridders en gebochelde herders, moet je oppassen voor banale middeleeuwenarij. Maar de muziek, grotendeels van Mateo Flecha de Oude (ca. 1481-ca. 1553), bleek er sterk genoeg voor. Bovendien is de humor van zijn teksten verrassend tijdloos, zoals de spot met de acute religieuze vroomheid van scheepslui in nood in La bomba. Er waren zes absolute topvocalisten, die niet alleen spatzuiver en communicatief zongen, maar intussen ook onderling veel plezier maakten op het podium.

Ook al voortreffelijk gezongen, maar minstens zo goed gemusiceerd, werd er bij Orphénica Lyra. Het Spaanse festivalthema bracht dit ensemble tot een concert met zestiende-eeuwse hofliedjes. Het koninklijke karakter bleek vooral uit de hoogst gesoigneerde zangstijl van sopraan Raquel Andueza en countertenor Jordi Domènech.

Er waren echter ook verbanden met de Spaanse volksmuziek te horen, onder meer in het indrukwekkende spel van ensembleleider José Miguel Moreno op de vihuela, een vroege voorloper van de gitaar. Ook hier won een speels element het geregeld van de ernst: via een langdurig in tegenritme gezongen ‘dindirindin’, of juist door guitigheden in de tekst: ‘geef me een kus!/scheer je weg!’