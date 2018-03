Feijen wint WK straightpool

In de in Nederland relatief onbekende discipline straight pool is biljarter Niels Feijen zaterdagavond (lokale tijd) in de Amerikaanse plaats East Brunswick (New Jersey) wereldkampioen geworden. Het is de eerste wereldtitel voor een Nederlandse poolbiljarter.

Feijen is viervoudig Europees kampioen straight pool (ook wel 14.1 genoemd), een onderdeel waarbij de spelers steeds een heel ‘rack’ moeten uitspelen. De uit Den Haag afkomstige speler had in de halve finales gewonnen van landgenoot Nick van den Berg (200-157) en was in de eindstrijd in East Brunswick veel te sterk voor zijn Filippijnse tegenstander Francisco Bustamante: 200-11.

In de afgelopen jaren won Feijen, die op zijn elfde met biljarten begon nadat hij op televisie een wedstrijd van Jimmy White op het WK snooker zag, alles wat er in het poolbiljarten te winnen viel op het wereldkampioenschap na. Na afloop droeg hij zijn succes in een emotionele toespraak op aan zijn Amerikaanse mentor Joe Kerr, die vijf weken geleden overleed. „Ik weet dat Joe gewacht heeft op mijn eerste wereldtitel en nu heeft hij hem net gemist”, zei Feijen, die zaterdag een serie van zestien zeges op rij bereikte. „Zonder Joe zou ik geen profbiljarter zijn geworden.”

Van den Berg eindigde uiteindelijk als derde en won de bronzen medaille. Ook hij was inNew Jersey tot de halve finales goed op dreef. „Elf wedstrijden gewonnen en één verloren”, concludeerde hij teleurgesteld. „Sporters zeggen altijd dat je zo goed bent als je laatste wedstrijd, maar toch kijk ik vol trots naar mijn bronzen medaille.” (ANP)

