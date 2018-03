Faldo verrast met team Ryder Cup

Nick Faldo heeft na het golftoernooi in het Schotse Gleneagles zijn team voor de Ryder Cup bekendgemaakt. De Engelsman voegde eerst de Engelsen Justin Rose en Oliver Wilson, en de Deen Sören Hanson op grond van hun hoge positie in het puntenklassement toe aan zijn ploeg en vervolgens gaf hij verrassend een wildcard aan de Engelsen Paul Casey en Ian Poulter.

Het twaalfkoppige team speelt van 16 tot en met 21 september op de Valhalla Golfclub in Louisville, Kentucky (VS) tegen de Verenigde Staten. Europa bestaat nu in volgorde van de wereldranglijst uit Padraig Harrington (Ierland), Lee Westwood (Engeland), Sergio Garcia (Spanje), Henrik Stenson (Zweden), Robert Karlson (Zweden), Miguel Angel Jimenez (Spanje), Graeme McDowell (Engeland), Justin Rose (Engeland), Sören Hanson (Denemarken), Oliver Wilson (Engeland), Ian Poulter (Engeland) en Paul Casey (Engeland). Het Amerikaanse team van ploegleider Paul Azinger telt vooralsnog acht namen: Phil Mickelson, Stewart Cink, Kenny Perry, Jim Furyk, Anthony Kim, Justin Leonard, Ben Curtis en Boo Weekley. Azinger maakt morgen de laatste vier spelers van zijn Amerikaanse team bekend.

Darren Clarke, de Noord-Ier die vorige week in Zandvoort nog zo sterk speelde, werd gisteren op het toernooi in Gleneagles in Schotland slechts 44ste, op 14 slagen van de Franse winnaar Gregory Havret. De 40-jarige Clarke kon mede daardoor een plaats in het Ryder Cup-team vergeten. Ook de Schot Colin Montgomerie (45), die al achtmaal meespeelde in het duel tussen Europa en de VS, werd door Faldo buiten de ploeg gelaten. Faldo, die elf keer als speler meedeed aan de Ryder Cup en vijf keer won, geeft de voorkeur aan jongeren. Casey is 31 jaar en Poulter is 32 jaar.

Havret ging gisteren als leider de slotdag van het Johnny Walker Championship in Gleneagles in. Hij bleef uiteindelijk één slag voor op de Engelsman Graeme Storm, die tweede werd, en drie op de Zweed Peter Hanson en de Engelsman David Howell. Voor Nederlandse spelers is geen plaats in een Europese Ryder Cupteam. Het verschil tussen de top van Europa en de top van Nederland is daarvoor te groot. Joost Luiten en Maarten Lafeber haalden op Gleneagles net als in Zandvoort niet de cut (het slotweekeinde).