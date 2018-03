Europese `digibieb` is wél sensationeel

Wat een opvallend benepen commentaar van de krant op Europeana, de ”digibieb” die Europees cultureel erfgoed via internet toegankelijk moet maken (nrc.next, 28 augustus). Natúúrlijk is de sensatie bij een echt schilderij als de Mona Lisa niet digitaal te reproduceren. Maar cultuur en erfgoed in digitale vorm kunnen wel heel andere intense sensaties opwekken. Erfgoed in een digitaal jasje biedt mogelijkheden tot onderzoek, beleving en bewerking die fysieke objecten niet bieden. Europeana kan cultuuruitingen uit alle voorbije eeuwen met elkaar verbinden. Dat musea, archieven en bibliotheken met volle overtuiging aan de opbouw van Europeana meewerken, geeft aan dat zij wél de waarde van internet hebben ontdekt om cultuurbeleving nieuwe vormen te geven.