Eigenlijk is iedereen excellent gemiddeld

Natuurlijk, de baas van een universiteit of hogeschool kan moeilijk streven naar middelmaat. Het ligt meer voor de hand een ‘excellente’ universiteit te willen zijn, met ‘toptrajecten’ voor de ‘getalenteerde’ student. En dus is het vandaag weer zo ver: bestuurders in het hoger onderwijs openen het jaar met de promotie van hun eigen instelling.

Karl Dittrich is „sceptisch” over dat jaarlijkse „roepen dat je excellent bent”. Hij is oud-collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht en nu voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die alle opleidingen in het hoger onderwijs beoordeelt. De Nederlandse instellingen zijn „van de basiskwaliteit die je zou mogen verwachten”, zegt Dittrich. „Hier en daar zijn ze net iets beter, maar het stempel van excellentie wordt zelden aangetoond. Maak het eerst eens waar.” Studentenbond LSVb is minder genuanceerd. Natuurlijk zijn die speeches tijdens de jaaropening „prietpraat”, zegt vicevoorzitter János Betkó. „Die moet je met een flinke korrel zout nemen. Het gaat alleen maar over studenten binnenhalen. Maar de student merkt er weinig van. Instellingen die zeggen boven de andere uit te steken, verkopen onzin.”

Wat is dat eigenlijk, excellentie?

Dat vroegen de bedenkers van het Sirius Programma zich ook af. Het ministerie van Onderwijs riep dat programma, met een eenmalig budget van 40 miljoen euro, in april in het leven. Doel: „toptalent in het hoger onderwijs” ontwikkelen en universiteiten en hogescholen laten experimenteren met manieren om „meer uit dat talent te halen”.

Dan is het nodig te weten wát je moet ontwikkelen. Daartoe organiseerde het Sirius Programma brainstormsessies. Die leverden een lange lijst op met definities van excellentie. Excellente studenten zijn bijvoorbeeld intelligent, maatschappelijk betrokken en hebben bijbaantjes. Universiteiten en hogescholen vertonen excellentie als ze docenten uitwisselen, een relatie leggen met de praktijk en goede studiematerialen aanschaffen. En nog veel meer.

Dat er zoveel verschillende opvattingen over excellentie bestaan, zegt Frans van Vught, is helemaal niet erg. „Dat bevordert de discussie alleen maar.” Van Vught is beleidsadviseur van voorzitter Barroso van de Europese Commissie en bestuurslid van de Europese Vereniging van Universiteiten. Ook is hij voorzitter van de commissie die de aanvragen voor het Sirius Programma beoordeelt.

Veertig hogescholen en universiteiten hebben sinds april zo’n aanvraag gedaan. Aan Van Vught en zijn commissie de taak uit hun beschrijvingen van excellentie een gemene deler te kiezen. Uitkomst: in het voorlopig advies kwamen vijf instellingen terecht in de hoogste categorie – zeer veelbelovend. Eind oktober neemt minister Plasterk een definitief besluit over de toekenning.

De subsidieaanvragen moesten natuurlijk ergens op worden beoordeeld. Voor Van Vught, zegt hij, was het belangrijkste dat de aanvragers „visie hadden getoond”. Waarom willen ze dat geld voor excellentie eigenlijk? Wat gaan ze ermee doen?

Dan maakt het niet zoveel uit waar die excellentie uit bestaat. Van Vught: „Het kan zijn dat je streeft naar publicatie van artikelen in gerenommeerde bladen. Of dat je ondernemerschap wil bevorderen. Of creativiteit. Als je het maar goed beargumenteert.”

En dát viel nogal tegen. Veel universiteiten hadden helemaal geen definitie van excellentie geformuleerd. Dat is jammer, vindt Van Vught. „Het maakt een subsidieaanvraag voor vermeende excellentie niet erg overtuigend.”

Wat ook opviel, was de omschrijving van excellentie door hogescholen. Die zeiden vaak te streven naar het doorgeleiden van studenten naar de beste masters. Maar dat is helemaal niet de taak van een hogeschool, zegt Van Vught. „Die moet goede beroepsbeoefenaars opleiden. Een excellente verpleegster is iets anders dan een excellente historicus.”

Ook Karl Dittrich heeft recht van spreken als het gaat over excellentie. Hij is oud-collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht en nu voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die de opleidingen in het hoger onderwijs beoordeelt. Sinds 2007 deelt ze predicaten van ‘excellentie’ uit aan opleidingen.

Tot nu toe mogen drie opleidingen in Nederland zichzelf officieel excellent noemen: de bacheloropleiding van het University College Maastricht, de bachelor van het University College Utrecht en de opleiding fysiotherapie van de Hogeschool Zuyd. Een university college is een brede, internationale opleiding waarvoor studenten worden geselecteerd. Ze wonen op een soort campus.

Op welke criteria zijn die studies beoordeeld? Bijvoorbeeld op de scripties van studenten, zegt Dittrich. „Op die university colleges schreven studenten veel betere scripties dan bij andere bacheloropleidingen. Dan gaat het vooral om wetenschappelijke kwaliteit. Bij een scriptie op een hogeschool kan het bijvoorbeeld gaan om een uitmuntende aansluiting met de praktijk.” En een kwaliteitsopleiding, aldus Dittrich, kan ook een opleiding op een hogeschool zijn die veel niet-westerse allochtonen naar een diploma leidt. „Maar wij kijken uiteindelijk naar de kwaliteit van de output, de resultaten.”

Kwaliteit is al net zo ongrijpbaar als excellentie, zegt Frans van Vught. „Alleen maar zeggen dat je een excellente opleiding van hoge kwaliteit biedt, is loos. Formuleer dan doelstellingen: als we daaraan voldoen, vinden we onszelf excellent. Dat maakt het ook controleerbaar voor studenten.”

Wat de vraag oproept bij welke definitie studenten eigenlijk zijn gebaat. János Betkó van de studentenvakbond vindt dat excellentie gaat over ruimte om „dingen te doen naast je studie”, zoals verenigingswerk. Verder, denkt hij, heeft de student baat bij „iets intensiever onderwijs en iets minder massale hoorcolleges”.

Maar daar is geen geld voor, zegt Betkó. Toch wil het ministerie van Onderwijs excellentie wel degelijk stimuleren met extra geld. Alleen zal een eventuele beloning van excellentie een verschuiving betekenen van „maximaal een paar miljoen” aan overheidsgeld, verwacht Frans van Vught. „Keer op keer blijkt het op basis van prestaties herverdelen van geld een lastige zaak in het hoger onderwijs.”

Dan is het nog de vraag welke studenten zich excellent mogen noemen. Het Sirius Programma heeft het over de beste „10 tot 15 procent”. Daar is Erik De Corte, hoogleraar pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven, het niet mee eens. Als excellentie echt excellent is, sprak hij in de Leuvense Campuskrant, „spreken we misschien over de bovenste 3 of 5 procent van de universiteiten, of binnen een universiteit van een handvol toponderzoekers.” De Corte vindt het „verkeerd” om alleen maar aandacht te besteden aan de top. „Er zou naar gestreefd moeten worden dat er iets van de excellentie van excellente instellingen of departementen doorsijpelt naar de gemiddelde universiteiten.”

Daar sluit Karl Dittrich zich van harte bij aan. Een excellente opleiding kan als goed voorbeeld dienen voor andere studies, zegt hij. En ook voor de gemiddelde student moet er voldoende aandacht blijven. „De een heeft misschien wat meer begeleiding nodig, de ander wat minder. Maar je hebt ze allemaal nodig.”

Tussen studies zal de strijd om de excellentie nog wel even doorgaan, voorspelt Dittrich. „Het officiële keurmerk van excellentie is natuurlijk een fantastisch marketinginstrument in de strijd om de student.” Net als „roepen dat je excellent bent” bij de start van het academisch jaar.

