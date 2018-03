Eerste kuub zand stroomt Tweede Maasvlakte in

Burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam gaf vanmorgen het startsein voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte door de buis open te draaien waaruit uiteindelijk 290 miljoen kubieke meter zand moet stromen. Met het 2.000 hectare grote eiland op ongeveer drie kilometer van de kust wil de Rotterdamse haven zijn capaciteit tussen nu en 2013 met 20 procent uitbreiden. Met de aanleg is een investering van 2,9 miljard euro gemoeid.

Aan de aanleg van Tweede Maasvlakte, een van de grootste infrastructurele projecten in Nederland, ging ruim vijftien jaar juridisch en politiek gesteggel vooraf. Met de uitbreiding moet de haven de concurrentie met andere containerhavens beter aankunnen. Vorig jaar was Rotterdam met een recordoverslag van ruim 406 miljoen ton goederen veruit de grootste haven in Europa. Wereldwijd is Rotterdam de nummer drie, dankzij de overslag van bijna 11 miljoen containers en de gestegen vraag naar stookolie.

Olie en chemie zijn goed voor bijna de helft van het totale volume. In containeroverslag ziet de haven echter – mede door ruimtegebrek – steeds vaker reders uitwijken naar Hamburg en Antwerpen. Die havens zagen tussen 2004 en 2007 hun containeroverslag met respectievelijk 41 en 35 procent toenemen. In Rotterdam lag de groei op 30 procent.

Milieudefensie kondigde aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte te vertragen met juridische acties. Ze beschouwt de Tweede Maasvlakte als een „historische vergissing” in de strijd tegen de mondiale uitstoot van CO2. Ook economen zijn kritisch. Het vergroten van terminals en het verbeteren van verbindingen zou te weinig werkgelegenheid en economische groei opleveren. Het Havenbedrijf zelf benadrukt juist het duurzame karakter van de havenuitbreiding. Chemiebedrijven gebruiken elkaars restwarmte, sterk vervuilende vrachtwagens worden geweerd en binnenvaartschepen krijgen schonere motoren. „We willen het meest duurzame havengebied ter wereld worden”, stelt projectdirecteur Ronald Paul.

In een eerste fase zal de Tweede Maasvlakte de haven 600 hectare nieuw terrein opleveren, waarvan al 400 hectare is vergeven aan drie grote containerterminals. Staatsbedrijf DP World uit Dubai investeert samen met vier rederijen ruim 900 miljoen. De nieuwe haveninstallatie die vanaf 2013 jaarlijks 4 miljoen containers zal verwerken, moet werk verschaffen aan enkele honderden mensen. In een tweede fase komt er nog eens 400 hectare bij, die worden uitgegeven aan chemie- en distributiebedrijven.