een weekeinde vol voetbal

PSV is goed begonnen aan de competitie. FC Utrecht was zaterdag kansloos: 1-5. Trainer Huub Stevens was vooral tevreden over de doeltreffendheid van zijn ploeg. Assistent-trainer John van Loen van FC Utrecht had geen goed woord over voor de manier van verdedigen van zijn ploeg. „Omdat we veel spelers misten, kozen we er bewust voor in te zakken en de linies gesloten te houden. Dat lukte tot de veertigste minuut. Door persoonlijke fouten gaven we het duel weg. In de tweede helft was het voor ons hopen dat het niet 0-6, 0-7 of 0-8 werd.”

AZ verloor in eigen huis van de nummer drie van afgelopen seizoen, NAC Breda: 1-2. AZ-trainer Louis van Gaal moest vijf minuten voor het begin van het duel nog een wissel in zijn elftal doorvoeren. AZ kwam er namelijk op het laatste moment achter dat Nick van der Velden nog een schorsing had openstaan. „Het getuigt niet van een professionele organisatie dat ik vijf minuten voor de wedstrijd mijn ploeg nog moet veranderen”, zei Van Gaal. Van der Velden had de schorsing vorig seizoen opgelopen in dienst van FC Dordrecht. De middenvelder werd in de basis vervangen door Jeremain Lens.

Rutger Worm vierde zijn doelpunt te uitbundig. De invaller van NEC trok na zijn 1-0 tegen De Graafschap uit blijdschap zijn shirt uit. Foutje. Arbiter Richard Liesveld moest daar geel voor geven. Omdat Worm kort daarvoor ook al een gele kaart had gekregen, moest hij vertrekken. NEC wist met tien man wel te winnen van De Graafschap: 2-0.

Trainer André Wetzel van ADO Den Haag won weliswaar op het Kasteel tegen Sparta (2-5), maar zag een belabberde wedstrijd. Wetzel moest bovendien voortijdig vertrekken van scheidsrechter Kevin Blom. Hij liep in de tweede helft boos het veld in na een in zijn ogen verkeerde beslissing bij een treffer van Sparta. „Het was heel matig. Een foutenfestival, een wedstrijd niet eredivisiewaardig”, aldus Wetzel.

International Jan Vennegoor of Hesselink heeft gisteren slechts drie minuten in het veld gestaan tijdens de ‘Old Firm’, de altijd beladen derby tussen Celtic en Glasgow Rangers in de Schotse competitie. De aanvaller van Celtic viel in en kon niet veel later vertrekken vanwege een trappende beweging richting Kirk Broadfoot. Zijn club verloor met 4-2. Dankzij de zege nam Glasgow Rangers de koppositie over van Kilmarnock dat bij Dundee United met 2-0 won.

Ook in de Premier League heeft Robin van Persie dit weekeinde voor Arsenal een hoofdrol vervuld. De Nederlander had drie dagen na zijn wervelend optreden in de Champions League (kwalificatie) tegen FC Twente met twee treffers een groot aandeel in de 3-0 zege op Newcastle United. Arsenal staat met zes punten nu gedeeld derde. Alleen Chelsea en Liverpool hebben een punt meer. Chelsea speelde gelijk (1-1) tegen Tottenham, Liverpool (0-0) deed dat bij Aston Villa. Dirk Kuijt was basisspeler bij Liverpool, Ryan Babel zat op de bank.

Aanwinst John Heitinga was gisteren verantwoordelijk voor het eerste competitiedoelpunt van Atletico Madrid. De treffer van de oud-Ajacied leidde een 4-0 zege in op Malaga. Diego Forlan maakte twee doelpunten voor de club die de eerste tegenstander is van PSV in de Champions League. Florent Sinama-Pongolle zorgde tien minuten voor tijd voor de 4-0 eindstand. Barcelona begon de competitie met een verrassende nederlaag. Het gepromoveerde Numancia was met 1-0 te sterk.

Ronaldinho heeft gisteren met een goede wedstrijd én een nederlaag zijn competitiedebuut gevierd voor AC Milan. In San Siro was nieuwkomer Bologna tegen de verwachting in te sterk, 2-1. AS Roma had met de 1-1 tegen Napoli eveneens te kampen met een tegenvallende opening. Zaterdag al verloor titelverdediger Inter twee punten tegen Sampdoria, 1-1.

Fred Rutten heeft met Schalke 04 de koppositie in de Duitse Bundesliga overgenomen na een thuiszege op VfL Bochum (1-0). Borussia Dortmund en Hamburger SV hebben na drie speelronden ook zeven punten, maar een slechter doelsaldo. Bayern München heeft gisteren zijn eerste zege behaald. Op eigen veld versloeg de formatie van de nieuwe trainer Jürgen Klinsmann Hertha BSC, 4-1. Bij Bayern ontbrak de Nederlandse international Mark van Bommel wegens een schorsing.