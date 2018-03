Droevige superhelden

Dvd

Confessions of a Superhero

Regie: Matthew Ogens€ 8,50 ***

Als Superman ’s ochtends opstaat, poetst hij zijn tanden. Wonder Woman föhnt haar haren. En dan gaan ze de straat op. Niet om het kwaad te bestrijden, maar voor een fooi van voorbijgangers.

De superhelden uit de documentaire Confessions of a Superhero zijn bewegende standbeelden die over Hollywood Boulevard in Los Angeles struinen en zichzelf aanbieden om met toeristen op de foto te gaan. Het is kortom een gênante vertoning en dat is waar regisseur Matthew Ogens op uit was. Hij kruipt in de levens van vier superhelden: Superman (Christopher Lloyd Dennis), Wonder Woman (Jennifer Wenger), Batman (Maxwell Allen) en de Hulk (Joe McQueen). En het zijn droevige, droevige levens.

We zien de trailer van Dennis met voor „een miljoen dollar” aan Superman-parafernalia. We zien aspirant-actrice Wenger een tenenkrommende dialoog oefenen met haar coach. De driftbuien van Allen als weer eens iemand een kwartje fooi geeft en hij wordt gearresteerd wegens bedelarij en openlijke geweldpleging. De ondraaglijke hitte van het plastic Hulk-pak op een zomerse dag in LA: ‘150 graden Fahrenheit’, staat op een ondertitel, 65 graden Celsius. Droevig, maar typerend voor een land dat geobsedeerd is door superhelden.

Bas Blokker