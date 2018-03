Nieuwegein, 1 sept. In een uitgebrande tankshop van een tankstation aan de A2 bij Nieuwegein is gisteren een dode man gevonden. Dat liet de politie weten. De brand ontstond rond half acht doordat een auto de winkel binnenreed. De brandweer had de brand snel onder controle. De twee inzittenden van de auto zijn aangehouden. De politie vermoedt dat de dode man een bezoeker van het tankstation was.