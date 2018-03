Dode bij brand tankstation A2

Bij een brand op een tankstation langs snelweg A2 bij Nieuwegein is gisteren een dode gevallen. De politie trof de overleden man volgens een woordvoerder aan in de tankshop. De brand ontstond rond half acht ’s ochtends nadat een auto de winkel binnenreed. De politie hield de twee inzittenden aan. De dode man, een inwoner van Nieuwegein, was vermoedelijk een bezoeker, aangezien zijn auto bij de pomp werd aangetroffen. Hoe hij precies om het leven kwam, is nog niet bekend. De brand woedde in tankstation Total Oudegein. De brandweer sprak van een grote brand, maar had deze vrij snel onder controle. (ANP)