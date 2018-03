Deze week

Het kabinet was de afgelopen weken al terug van vakantie voor de begrotingsbesprekingen die vorige week werden afgerond. Deze week begint ook de Tweede Kamer weer met de agenda. Dinsdag neemt, na roerige weken, GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak afscheid en wordt opvolger Jolande Sap geïnstalleerd. De ‘affaire-Duyvendak’ krijgt nog een staartje want deze week presenteert minister Cramer de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoeksrapport over haar actieverleden. Daarnaast staan er verschillende debatten gepland, onder meer over de topinkomens in de semi-publieke sector. Verder is deze week de jaarlijkse ‘ambassadeursconferentie’ en de presentatie van de ‘Deltacommissie’ over de bescherming van de Nederlandse kust.