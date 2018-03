Demonstratie NVU onrustig verlopen

Zwolle, 1 sept. De politie heeft zaterdag tien demonstranten aangehouden bij een actie van de rechts-extremistische Nederlandse Volksunie (NVU) in de binnenstad van Zwolle. Linkse en rechtse demonstranten gingen elkaar volgens de politie met stenen en skateboards te lijf. De Nederlandse Volksunie wist volgens de politie ongeveer honderd demonstranten op de been te brengen uit Nederland, België en Duitsland. Er zouden ongeveer tweehonderd actievoerders uit het andere kamp aanwezig zijn geweest. De politie zette ongeveer 160 agenten in.