De Umbrische keuken

Deze zomer verwonderde ik mij er weer eens over hoe buitengewoon lokaal de Italiaanse keuken is. Zo heette een op het oog identieke handgemaakte pasta in ieder dorp weer anders, en andersom leverde precies dezelfde bestelling in de ene osteria een bord pastaschelpjes op, en in de volgende een bord sliertjes. Zo was de ragù nergens hetzelfde: weinig vlees, veel tomaten; veel vlees, nauwelijks tomaat; wel of geen selderij. En zo was er zodra je je verder dan tien kilometer van kust of oever begaf, nergens meer een stukje vis te vinden.

Ik was blij dat ik me de laatste dag in Venetië nog had gelaafd aan spartelverse zeebaars en schelpjes. Want eenmaal op het platteland van Umbrië stond er vlees, vlees en nog eens vlees op het menu.

Verrukkelijk vlees, daar niet van. Al sinds de Etrusken wordt in Midden-Italië een archaïsch aandoende witte reuzenkoe gefokt. Dit Chianina-rund, wereldwijd gewild om haar malse en smakelijke vlees, stond overal waar we kwamen op de menukaart. Het zou een belediging voor de Umbriërs zijn geweest als we het niet hadden besteld. En in Norcia, een stadje in het zuidoosten van de provincie, worden prachtige verse worsten, salami’s en hammen geproduceerd. Er ging geen maaltijd voorbij zonder een schaal van zulke vleeswaren als antipasta.

Tel bij de kolossale Chianina-T-bonesteaks en ettelijke gegrilde worstjes een half everzwijn, een jong geitje, een paar kippen, een houtduif en een parelhoen op en je begrijpt dat het na twee weken heel even in me opkwam om radicaal veganist te worden. Het wereldvoedselprobleem, mijn gezondheid, je kent die overwegingen wel. Die avond hield ik het op pasta aglio olio, maar toen ik de volgende dag langs een porchetta-stalletje reed, ging ik alweer voor de bijl. Het was allemaal gewoon te lekker.

Morgen meer over die T-bonesteak. Vandaag een recept voor pasta alla Norcina. Met die naam wordt in het ene dorp een pastagerecht met knoflook, ansjovis en zwarte truffel aangeduid, en in het andere een met pancetta en verse worst. Rare jongens, die Italianen. Maar koken kunnen ze.

Voor 4 personen:

350 g penne

2 eetlepels olijfolie

75 g pancetta, in reepjes

250 g verse worst

2 tenen knoflook, fijngehakt

een snuf chilivlokken

een glas witte wijn

150 ml slagroom

een stuk pecorino

Bak de pancetta zachtjes uit in de olijfolie. Knijp boven de pan het worstvlees uit de worsten en bak het rul. Fruit de knoflook en chilipeper even mee. Kook intussen de pasta beetgaar. Schenk de wijn en slagroom bij de worst en laat even bruisen. Draai het vuur laag en laat nog een paar minuten sudderen. Giet de pasta af en meng deze, samen met een scheut pastakookwater, door het worstmengsel. Serveer met vers geraspte pecorino.

Praat mee over de Italiaanse keuken op nrcnext.nl/kokenetc . En kijk op nrc.tv hoe Janneke bagna caoda maakt.