De troost van het achtertuintjesonderhoud

Volgens mij wordt het elk jaar erger. Je gaat met vakantie en je bent nog niet de hoek om, of achter je rug raakt de hele wereld in de war.

Neem Georgië. President Michail Saakasjvili valt onverhoeds een ongehoorzame provincie binnen waar ze liever bij Rusland dan bij hem willen horen, en de Russen mobiliseren het voormalige Rode Leger om er half Georgië mee van de kaart te blazen. Had Michail dat niet kunnen voorzien? Misschien. Maar hij dacht: dat durven de Russen nooit, want ze zijn als de dood voor Jaap de Hoop Scheffer.

Dat moet door dat hoofd zijn gegaan. Weliswaar heeft hij altijd een driedelig krijtstreeppak aan en is hij getrouwd met een keurig meisje uit Terneuzen, maar hij is in z’n hart natuurlijk een eenvoudige struikrover uit de Kaukasus gebleven. Hij schijnt Medvedev nu ook de oorlog te verklaren. Maar alle Nederlandse commentaren, op misschien twee na, bleken de Cuba-crisis te zijn vergeten en spraken schande van de Rotrussen.

Raar.

Bijna net zo raar als wat ik hoorde toen ik m’n koffers uitpakte. Breaking News: McCain heeft zijn running mate gekozen! En wie was het geworden?

Een onervaren moeder uit Alaska met een kraaistem, vijf kinderen, oudste zoon nu al voor volk en vaderland naar Irak vertrokken en vader kampioen ijsscooteren. ‘Meesterzet van de Republikeinen’, riepen ze in alle media. Maar waarom in godsnaam? Omdat de Democratische vrouwen die hadden gegokt op Hillary (ook geen stem trouwens waar ik langer dan vijf minuten naar kan luisteren), nu uit dépit over Obama naar McCain overlopen die op zijn leeftijd (afgelopen vrijdag 72 geworden) voor hetzelfde geld op 5 november door een beroerte kan worden getroffen – waarna we alsnog een vrouw in het Witte Huis zouden hebben?

In eigen land hadden we Duyvendak. Ofschoon hij z’n hele Vergangenheit had bewältigt, voelde hij zich toch gedwongen zijn Kamerzetel op te geven.

Vergangenheit? Wat bedoel je met Vergangenheit? Welke Vergangenheit?

De Vergangenheit van de Jaren Tachtig.

Hadden de Jaren Tachtig dan ook al een Vergangenheit?

In Nederland wel.

In Nederland kon zelfs ons eigen kruidenvrouwtje onder vuur komen te liggen, omdat zij mogelijk fout was geweest in de enige oorlog die Nederland zich kan herinneren. En dat beloofde wat. Kramer versus Cramer – eindelijk een volwassen Nederlandse speelfilm! Maar de eerste draaidag was nog niet aangebroken, of de premier maande al tot landelijke kalmte: laat ons niet hypen.

En Balkenende kan het weten. Een vol jaar heeft hij gewerkt aan een kabinetsantwoord (van veertien kantjes) op het WRR-rapport van 2007 dat prinses Máxima nog tot de boude bewering verleidde dat ‘de’ Nederlander misschien helemaal niet bestond. Wilders woedend, Verdonk boos, Paul Scheffer verstoord. Maar, godzijdank, de Nederlander bestaat. U bestaat, ik besta, wij bestaan allemaal! Hebben wij immers, onderbouwde de minister-president zijn verzekering, niet allemaal een eeuwenlange strijd tegen het water in onze genen? Hebben we soms geen handelsgeest? En technisch vernuft? Alsmede, om het even letterlijk te citeren, ‘openheid tegenover andersdenkenden en anderslevenden’?

In één nota waren alle twijfels over onze identiteit weggeschreven. Het kabinet wees ook nog op de vele landschappelijke en bouwkundige kenmerken die ons nationale gezicht bepalen en op talloze kleine herkenbaarheden die ons ‘een gevoel geven van wat normaal en vanzelfsprekend is’. Waar nog op volgde: ‘Voorbeelden daarvan zijn begroetingsrituelen, maar ook kledinggewoonten, het onderhouden van de achtertuintjes en de eetcultuur’.

Dat inzicht maakte mijn onvrede over Georgië, McCain, Sjakkelien Krammer en de Jaren Tachtig in één klap ongedaan. Veel zijn we de afgelopen jaren misschien kwijtgeraakt, maar het onderhoud van onze achtertuintjes – dat pakken ze ons nooit meer af.