De oppasproblemen van wethouder Schrijer 3

De oproep van Dominic Schrijer om iets aan die lange zomervakantie te doen is mij uit het hart gegrepen. De meeste ouders moeten zich in allerlei bochten wringen om deze periode logistiek te overbruggen en slaken een zucht van verlichting als dat ook dit jaar weer is gelukt. Niet alleen van ouders en ondernemend Nederland vraagt het offers, maar ook van het kind: het verveelt zich rot. Het wordt nóg meer tv en computer of vakken vullen bij Albert Heijn.