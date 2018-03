De oppasproblemen van wethouder Schrijer 2

Daarnaast werken leerkrachten met een fulltime baan ca. 37 weken van 45 uren, terwijl dat in het bedrijfsleven ca. 45 weken van 37 uren zal zijn. Als de zomervakantie ingekort wordt, betekent dat dan ook dat er minder uren per week gewerkt kunnen worden? Ook wordt vergeten dat veel docenten in de eerste en laatste week van hun vakantie vaak tijd aan school besteden.

Ik vraag mij af of de heer Schrijer uit hoofde van zijn vaderschap of uit hoofde van zijn functie als wethouder heeft geschreven. Als dat uit hoofde van zijn vaderschap is, kan ik de frustratie om de opvang in de vakantie rond te krijgen wel begrijpen. Het onderwijs is echter geen kinderopvang. Maar als hij dit stuk geschreven heeft in de functie van wethouder, vind ik dat hij zich eerst beter op de hoogte moet stellen van het onderwijs.