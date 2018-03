De oppasproblemen van wethouder Schrijer 1

De Rotterdamse wethouder Dominic Schrijer schrijft dat een zomervakantie van vier weken beter is voor zowel ouders als kinderen (Opiniepagina, 27 augustus). De heer Schrijer doet deze suggestie kennelijk niet omdat hij begaan is met het onderwijsniveau in den lande. Hij pleit niet voor kortere vakanties, omdat kinderen dan meer les kunnen krijgen; de kortere zomervakantie moet daarentegen het oppasprobleem van de heer Schrijer oplossen. Hij degradeert op deze manier hooggekwalificeerd onderwijzend personeel (hbo of academisch niveau) tot veredelde kinderoppassers. Het oppasprobleem is vooral de verantwoordelijkheid van Schrijer zelf. Hij heeft er immers zelf voor gekozen om kinderen op de wereld te zetten en de zorg voor kinderen te combineren met een drukke baan.