Crisis maakt Duitsland nerveus

De Duitse regering en het bedrijfsleven in de Bondsrepubliek maken zich toenemend zorgen over mogelijk verslechterende handelsbetrekkingen met Rusland door de crisis in de Kaukasus. De maatschappelijke en economische gevolgen hiervan zouden desastreus kunnen zijn.

Rusland is de belangrijkste gasleverancier van Duitsland. Het Duitse bedrijfsleven exporteert jaarlijks voor miljarden euro’s aan goederen naar Rusland. Beide landen zijn economisch dusdanig met elkaar verweven dat sancties en tegensancties door de gebeurtenissen in Georgië „sterk ontwrichtend” zouden werken, aldus een economisch expert verbonden aan de Deutsche Bank. De Europese Unie neemt vandaag een beslissing of tegen Rusland economische strafmaatregelen nodig zijn. Maar de verwachting is dat Brussel vooralsnog van sancties afziet.

Met het oog op eventuele onderbrekingen van Russische gasleveranties aan de Bondsrepubliek – als gevolg van politieke escalatie – onderzoekt de Duitse minister van Economische Zaken Michael Glos de mogelijkheid van een „nationale aardgasreserve”. Een woordvoerster van Glos bevestigt desgevraagd een bericht hierover in de krant Frankfurter Allgemeine.

„De ervaringen met [de Russische gasleverancier] Gazprom zijn altijd goed geweest. Maar het conflict in Georgië laat zien dat het gevaar bestaat dat we ons met het gas te afhankelijk van één regio maken”, aldus de woordvoerster. Ze wijst erop dat Duitsland geen nationaal beheerde strategische gasvoorraden kent, „zoals dat bij olie wel het geval is”. Glos laat nu volgens haar uitzoeken of iets vergelijkbaars moet worden ingesteld „teneinde de nationale energieverzorging veilig te stellen”.

Tussen de 35 en 45 procent van de totale gasimport van de Bondsrepubliek is afkomstig uit Rusland. Andere belangrijke leveranciers zijn Noorwegen en Nederland. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland door de Oostzee. Aandeelhouders van de exploitant van deze pijpleiding, Nord Stream AG, zijn het Russische Gazprom (51 procent), de Duitse energiebedrijven Wintershall en E.ON (ieder 20 procent) en de Nederlandse Gasunie (9 procent). Jaarlijks zal de leiding 55 miljard kubieke meter gas transporteren om meer dan 25 miljoen huishoudens van energie te voorzien. Het zou de Duitse afhankelijkheid van Russisch gas nog groter maken dan nu al het geval is.

Mocht Duitsland besluiten om een zogeheten strategische aardgasvoorraad aan te leggen, dan zullen de Duitse gasprijzen voor de consument omhoog gaan. Jaarlijks zou het beheer van zo’n gasvoorraad 2 miljard euro extra kosten. De sterk stijgende energieprijzen zijn juist dezer dagen inzet van politiek en maatschappelijk debat in Duitsland.

Tot nu toe is de opslag van aardgas in de Bondsrepubliek geheel in handen van de gasleveranciers. Die willen dat graag zo houden. Een woordvoerder van het grote Duitse energieconcern E.ON zegt dat Rusland al meer dan drie decennia „een zeer betrouwbare zakenpartner” is. „Onze contracten lopen tot 2036 en hebben zware tijden doorstaan: het Oost-Westconflict, de oliecrisis en de ondergang van de Sovjet-Unie”.

E.ON heeft liever geen staatsbemoeienis met het beheer van de gasvoorraden. Het opslaan van gas wordt door de gasfirma’s nu vooral als marktinstrument gebruikt waarmee geld te verdienen valt. De Duitse gasbedrijven hebben grote opslagcapaciteit, waarschijnlijk de grootste van Europa. Minister Glos van Economische Zaken gaat bij zijn berekeningen uit van een verdubbeling van de opslagcapaciteit tot 40 miljard kubieke meter – oftewel een gasbuffer voor crisisgevallen van negentig dagen.

Rusland levert Duitsland gas en olie, maar omgekeerd staat er ook veel op het spel. Het Duitse bedrijfsleven exporteert voor miljarden euro’s aan goederen naar Rusland. In de eerste helft van dit jaar steeg de uitvoer met meer dan 20 procent naar een totaal van 15,8 miljard euro. Duizenden Duitse bedrijven hebben een vertegenwoordiging in Rusland. Exportgoederen zijn onder andere personenauto’s en vrachtwagens, chemicaliën, medicijnen en apparaten voor de gezondheidszorg, telecomapparatuur en vliegtuigonderdelen.

„Als Rusland zich isoleert of geïsoleerd wordt, zou dat een verwoestende uitwerking kunnen hebben op onze economie”, laat de Duitse industrie- en handelskamer weten.

Klaus Mangold, ondernemer en voorzitter van de organisatie die de belangen van Duitse bedrijven in Oost-Europa vertegenwoordigt, bestempelt politieke uitlatingen om het lidmaatschap van Rusland in de G8 op te zeggen als „populistisch”. De G8 is een politiek-economisch forum van de Verenigde Staten, Duitsland, Japan, Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, Italië en Rusland. Het schrappen van Rusland is volgens Mangold „een weg die alleen maar verliezers kent.”

Juist dit voorjaar publiceerde Mangolds organisatie, de Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft in Berlijn, een studie waaruit blijkt dat Oost-Europa de Duitse economie „op groeikoers” houdt. „De Russische economie is de sterkste toekomstmarkt voor Duitsland. Als de ontwikkelingen zo doorgaan, zal Rusland voor de Duitse export binnenkort belangrijker zijn dan China”, schreef Klaus Mangold bij die gelegenheid.