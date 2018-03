Texel

In het artikel Omstreden helden in Zaterdag &cetera (30 augustus) stond dat de Texelse burgemeester Joke Geldrop op 18 augustus was overleden. Dit is onjuist. Burgemeester Geldorp (niet Geldrop) leeft en is ook nog in functie. De auteur van het artikel heeft mevrouw Geldorp verwisseld met de vroegere Texelse burgemeester Jo Engelvaart, die wel op 18 augustus overleed.