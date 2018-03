Commerzbank neemt Dresdner Bank over

De Duitse Commerzbank neemt voor 9,8 miljard euro de noodlijdende concurrent Dresdner Bank over van Allianz. Dat is gisteravond in Frankfurt bekendgemaakt. De overname markeert een belangrijke fase in de consolidatie van de Duitse bankensector, die vanouds sterk versnipperd is.

De nieuwe combinatie is met een balanstotaal van 1.117 miljard euro de één na grootste bank van Duitsland. Deutsche Bank is met 2.020 miljard de grootste.

De samenvoeging van Commerzbank en Dresdner Bank moet voor 2011 een kostenbesparing van zo’n 1,9 miljard euro per jaar opleveren. Dat gaat ten koste van circa 9.000 banen, zo maakte Commerzbank vandaag bekend.

Over de overname is maandenlang onderhandeld met het moederbedrijf van de Dresdner Bank, de grote Beierse verzekeringsmaatschappij Allianz. Serieuze mededinger leek lang de Chinese staatsbank China Development Bank, maar op het laatst bestonden toch twijfels over de ernst van de Chinese intenties.

Directievoorzitter Martin Blessing van Commerzbank noemde gisteravond de overname „een eenmalige kans” en een „mijlpaal in de Duitse bankengeschiedenis”. De concurrentie reageerde terughoudender. „Laten we ons niets wijsmaken: dit gaat niet vanzelf”, aldus Sparkasse-directeur Heinrich Haasis vandaag in de Duitse zakenkrant Handelsblatt. „De Commerzbank is de komende twee jaar met zichzelf bezig.”

Dresdner Bank, met een balanstotaal van ruim 500 miljard euro tot gisteravond de derde bank van Duitsland, is jarenlang een financieel zorgenkind geweest. In 2001 werd de bank met veel bombarie voor 24 miljard euro gekocht door verzekeraar Allianz. Een eerdere overnamepoging door Deutsche Bank was mislukt. Allianz heeft nooit plezier van haar aankoop gehad. Mismanagement leidde tot grote financiële stroppen bij Dresdner. Allianz moest miljarden op haar bankbezit afschrijven. Allianz wordt nu met een belang van 30 procent grootaandeelhouder in de nieuwe combinatie.

Van de 9.000 banen die zullen verdwijnen bij de combinatie, zitten er naar verwachting meer dan 2.000 in het buitenland. In de Duitse pers wordt er vandaag op gespeculeerd dat het vooral de Londense investeringsbank Dresdner Kleinwort is die voor de overname zal moeten bloeden.

De Commerzbank en de Dresdner Bank hebben hun hoofdkantoor in het financiële centrum van Frankfurt. In veel Duitse steden hebben beide banken vestigingen in dezelfde straten. Verwacht wordt dat veel filialen zullen sluiten.

Het afgelopen jaar is de Duitse bankensector door de kredietcrisis op de financiële markten sterk in beweging geraakt. Een aantal regionale banken dreigde om te vallen en moest samengaan. Het einde van de consolidatie is nog niet in zicht.