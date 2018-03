Colin Davis grandioos in Berlioz

Klassiek Gustav Mahler Jugendorchester o.l.v. Sir Colin Davis. Gehoord: 30/8 Concertgebouw Amsterdam. Radio 4: KRO op nader te bepalen datum.

De Britse dirigent Sir Colin Davis leek bijna een reïncarnatie van de Amerikaan Leonard Bernstein, zaterdag in Amsterdam bij het concert van het Gustav Mahler Jugendorchester. Een kop grijs haar, een wit jasje, een minimum aan gebaar met de rechter hand, zijn linker arm vrijwel steeds stil. Maar, als het moest, waren er die laconieke ritmische bewegingen in de schouders, die meer energie v oppompen dan molenwiekende armen bij gewone dirigenten. Davis liet het orkest met jonge musici uit vijfentwintig landen spelen zoals hij wilde en creëerde opvallend veel spanning en spektakel.

De spanning ontstond in het Vioolconcert van Sibelius, waarin de jonge supersolist Nikolaj Znaider en de eminente oude dirigent Colin Davis (80) in vaak erg langzame tempi vrijwel los van elkaar opereerden. Na een fluisterende opening concentreerde Znaider zich op een zeer geserreerde en een vaak verstilde, virtuoze fijnzinnige weergave van zijn melancholieke partij, in expressie variërend tussen koel en warmbloedig.

Als Znaider even stilviel, kwam Davis met zijn orkest: vaak ontzagwekkend heftige en overweldigende grootse laatromantiek in machtige bewegingen. Naast elkaar en in de extremen elkaar aanvullend was het gezamenlijke resultaat een zeldzaam verheffend.

Het spektakel kwam in de Symphonie fantastique van Berlioz, de autobiografische en avant-gardistische ‘episode uit het leven van een kunstenaar’. Het ‘ideé fixe’ liep vooruit op Wagners leidmotief. Met verhalende muziek was Berlioz de ‘symfonische gedichten’ van Richard Strauss ver vooruit. En met ‘verre’ muziek buiten de zaal was Berlioz Mahler voor.

Berlioz legde hier ook het fundament voor andere uitzonderlijke werken: zijn Requiem en La damnation de Faust. En net als Chailly dat kon, kwam Davis – ooit met zijn opnamen verantwoordelijk voor een Berlioz-revival – nog met een 20ste eeuws klanklandschap door een keer de hiërarchie tussen hoofd- en bijzaken los te laten. Met dramatische verbeeldingskracht vertelde Davis het levensverhaal van de kunstenaar Berlioz, die hij kent als weinig anderen: groots, grandioos en meeslepend.