Boom behaalt derde Nederlandse titel op reservefiets

OUDENBOSCH, 1 sept. Lars Boom is gisteren in Oudenbosch Nederlands kampioen tijdrijden geworden. De renner van Rabobank liet ondanks een fietswissel wegens een lekke band Joost Posthuma 29 seconden achter zich. Koen de Kort eindigde op 1 minuut en 1 seconde als derde. Het was de derde nationale titel voor Boom van dit jaar, nadat hij eerder bij de NK`s veldrijden en weg succes had gehad. Mirjam Melchers werd kampioen bij de vrouwen. De renster van Flexpoint liet Kirsten Wild achter zich. Loes Gunnewijk werd derde. De Nederlandse wielrenner Steven de Jongh (Quick-Step) won gisteren de Tour de Rijke. Hij was de snelste in de massasprint.