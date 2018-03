Onderwijsminister Ronald Plasterk, lees ik vanmorgen in de Volkskrant, krijgt nu weer van het hoger onderwijs op z’n donder omdat hij in het tv-programma Zomergasten te weinig over het hoger onderwijs en te veel over zijn hobby’s heeft gepraat.

Dat brengt mij bij de ‘keuzefilm’ die Plasterk toen als eerste gast van Bas Heijne liet zien. Ook die ging, gelukkig, niet over het hoger onderwijs, maar over huwelijksbedrog – waarmee ik niet wil suggereren dat het hier een hobby van de minister betreft. Plasterk vertelde dat hij in een hotel in de Verenigde Staten nietsvermoedend de tv aanzette, in deze film belandde en hem gefascineerd uitkeek.

Het was de film Betrayal van David Jones naar het gelijknamige toneelstuk van Harold Pinter. Dit uiterst wrange toneelstuk heb ik altijd een van de hoogtepunten uit het werk van Pinter gevonden. Het tekstboekje van het Publiekstheater dat tegelijk met de Nederlandse première in 1979 uitkwam, heb ik dan ook al die tijd bewaard. Het stuk was vertaald door Gerrit Kouwenaar, de regisseur was Adrian Brine en de hoofdrolspelers waren Sigrid Koetse (Emma), Eric Schneider (Jerry) en Siem Vroom (Robert). Those were the names, my friend!

De moeilijk verkrijgbare Engelse film uit 1983 met Jeremy Irons, Ben Kingsley en Patricia Hodge in de hoofdrollen heb ik, dankzij Plasterk dus, nu ook gezien. Het bleek een getrouwe bewerking van dit onverslijtbare toneelstuk.

Vaag herinnerde ik me dat Pinter zich gebaseerd zou hebben op eigen ervaringen, maar hoe zat dat ook weer precies? In Betrayal wordt teruggekeken op de affaire die Jerry en Emma, nu veertigers, jaren geleden met elkaar hebben gehad. Emma was getrouwd met Robert, tevens de beste vriend van Jerry. Het is nu 1977, ze zitten in de kroeg.

Jerry: „Mmn. ’t Is lang geleden.”

Emma: „Ja. (Pauze.) Ik heb nog aan je gedacht laatst.”

Jerry: „Grote God. Waarom? (Ze lacht). Waarom?”

Emma: „Nou ja, ’t is prettig soms… aan vroeger denken. Vind jij niet?”

Jerry: „Zeker. (Pauze.) Hoe is ’t verder allemaal?”

Een jaar of `zeven hadden ze samen een huis in een Londense buitenwijk gehuurd, waar ze elkaar elke week een middag ontmoetten. Jerry dacht dat zijn vriend Robert er niets van wist, maar pas nu de affaire allang voorbij is hoort hij van Emma, dat ze haar man destijds wel degelijk had ingelicht. Alleen, Robert had dat op zijn beurt nooit aan vriend Jerry laten merken.

Precies zó is het ook in het leven van Pinter toegegaan.

Pinter, toen al een bekend toneelschrijver en getrouwd met de actrice Vivien Merchant, had van 1962 tot 1969 een verhouding met Joan Bakewell, bekend tv-presentatrice. Zij heeft het zelf in haar autobiografie beschreven. Haar man was Michael Bakewell, een tv-dramaproducer die veel had gedaan om het werk van zijn vriend Pinter op de BBC te krijgen. Toen Bakewell van zijn vrouw hoorde dat zij een verhouding met Pinter had, zweeg hij erover tegen zijn vriend. Pinter was verontwaardigd omdat hij dit weer als verraad aan hún vriendschap beschouwde.

Iedereen bedroog iedereen.

Plasterk zag het 25 jaar later toevallig voor het eerst in een Amerikaans hotel, en vond het onbewust terecht een vorm van hoger onderwijs om het aan ons door te geven.