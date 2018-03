Zo, de zomer is voorbij en daarom wordt het tijd een punt te zetten achter de zomerserie over de invloed van het roken op het Nederlands. Niet dat alles over dit onderwerp inmiddels is gepasseerd. Integendeel, er zijn diverse interessante vragen blijven liggen. Bijvoorbeeld: je kunt de pijp aan Maarten geven, maar wie was Maarten eigenlijk? Het voorlopige antwoord: Joost mag het weten. Waarschijnlijk is Maarten, net als Joost overigens, een naam voor de duivel, maar dat vergt nader onderzoek.

Nog een kwestie: veel lezers haalden herinneringen op aan bukshag, shag die je verzamelde uit restjes peuk die je van de grond opraapte (je moest er dus voor bukken, vandaar de naam). Vooral tijdens WO II werd er veel buksie gerookt. Maar kwam dit peukenrapen ook al vóór die tijd voor en ging het daarna nog door? Ja, al voor de oorlog werd er in Amsterdam bukshag geraapt door een straatfiguur die luisterde naar de bijnaam Simon Peukie. En schrijver Remco Campert deed het in zijn arme jaren in Parijs (zie verder op www.nrc.nl/woordhoek).

Vraag: is de slogan een tevreden roker is geen onruststoker inderdaad in de jaren zestig ontstaan, zoals je geregeld leest (hij wordt soms toegeschreven aan antirookmagiër Jasper Grootveld). Antwoord: nee, we vinden die uitdrukking al op pijpenrekjes uit het begin van de 20ste eeuw. Waarschijnlijk gaat het om een reclameslogan.

Nog een vraag: waarom zeggen wij dat we ergens van balen? Dat zit zo. Aanvankelijk was de uitdrukking: ergens tabak van hebben (dit wordt nog gezegd). Om dit extra aan te zetten, maakte men hiervan: ergens balen tabak van hebben. Vervolgens werd dit: ergens van balen, balen als een stekker, als een stier enzovoorts. Het werkwoord balen is relatief laat ontstaan, ergens in de eerste helft van de 20ste eeuw, en vooral onder soldaten was het erg populair. En zijn concurrerende verklaringen, maar die zijn minder overtuigend, dus die laat ik hier maar even zitten.

Een andere kwestie: hoe heet een opgerolde of gevouwen strook papier om een pijp of sigaar mee aan te steken? Een fidibus. En waar gaat dit woord op terug? Op een schertsvertaling, aldus Van Dale, van Horatius’ Oden I 36: et ture et fidibus iuvat placare deos („laten we de goden gunstig stemmen met wierook en citerspel/liederen”), waarbij wierook ‘tabaksrook’ werd en fidibus de huidige betekenis kreeg.

Verrassende ontdekking: de asbak dateert pas uit de tweede helft van de 19de eeuw, toen de sigaar in de mode kwam. In teksten van vóór die tijd betekent aschbak doorgaans ‘lade om as in te doen’ of ‘vuilnisbak’. Ik hoor het nog een doodenkele keer bij oudere mensen: dat zij de asbak buitenzetten, in plaats van de vuilnisbak.

Nog niet genoemd: gerookt vlees bederft niet, als verdediging van iemand die buitensporig veel rookt. Twee bijnamen voor ‘shag’: apenhaar en weduwehaar (Weduwe was een shagmerk van Van Nelle). Een bijnaam voor ‘slechte tabak’: oudewijvenschaamhaar. Bijnaam voor een ‘trechtervormig gerold shagje’: hoerentoeter.

Citaat uit een van de vroegste Nederlandse sigarettenreclames, gevonden in een krant uit 1870: „Onfeilbaar geneesmiddel voor borstkwaal (asthma).” En wat hielp het best tegen deze longkwaal, volgens de adverteerder? Een pakje met twintig cigarettes van het merk Espic.

En nu weer over tot de orde van de dag.

Ewoud Sanders

