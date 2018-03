Ambities van sterdirigent zijn erg duur

Kasper Jansen

Twee keer dirigeert Riccardo Chailly dit nieuwe seizoen in ons land, voor het eerst sinds hij in juni 2004 na zestien jaar afscheid nam als chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest. Maar hij staat niet voor zijn voormalige Amsterdamse orkest, dat hem destijds de eretitel ‘conductor emeritus’ gaf en hem tot nu toe tevergeefs uitnodigt weer eens op te treden.

Chailly komt twee keer naar Nederland met zijn Gewandhausorchester Leipzig. Het is een van de oudste orkesten ter wereld – in 1781 gesticht als voortzetting van een orkest dat in 1743 werd opgericht. In Leipzig werd Chailly drie jaar geleden met veel officieel vertoon binnengehaald. Hij was in Leipzig – de stad van Bach en Mendelssohn – benoemd tot Generalmusikdirektor: zowel chef-dirigent van het Gewandhausorchester als van de opera.

Daarmee heerste Chailly over de weidse Augustusplatz, met de naoorlogse versie van het historische Gewandhaus aan de ene kant en aan de andere kant de Opera van Leipzig. Het Gewandhausorchester is met 185 musici het grootste beroepsorkest ter wereld. Het verzorgt ook de muziek in de Thomaskirche, waar Bach tussen 1723 en 1750 werkte als cantor.

De zo op historisch prestige gestelde Chailly voegde zich in Leipzig in de grote traditie: niet alleen Bach en Mendelssohn waren voorgangers, ook nog steeds legendarische dirigenten als Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter en Kurt Masur. Gustav Mahler dirigeerde ooit de opera.

Bij zijn benoeming constateerde de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat het armelijke Leipzig – in de voormalige DDR – met Chailly „ein dicker Fisch” had gevangen: een echte sterdirigent, wellicht een maatje te groot voor een niet erg welvarende stad. Leipzig kan ook op muzikaal gebied niet concurreren met Duitse steden als Berlijn, Hamburg en München. Buitenlandse tournees – een noodzaak als ‘wereldberoemd’ orkest – zijn voor het Gewandhausorchester een kostbare zaak. En met grote solisten en regisseurs op topniveau meedoen in de Duitse operacultuur is ook erg duur.

De afgelopen jaren waren er voortdurend financiële problemen en er was ook in de stedelijke politiek veel discussie over het muzikale ambitieniveau van Leipzig en de kosten daarvan. Al voor zijn officiële aantreden dreigde Chailly met vertrek en een jaar geleden deed hij dat opnieuw.

Opera-intendant Henri Maier vertrok vorig jaar gefrustreerd en in mei dit jaar stopte Chailly als chef-dirigent bij de Opera. Over de benoeming van de nieuwe operaleiding – met Alexander von Maravic als intendant en de beroemde Peter Konwitschny als chef-regisseur – was de chef-dirigent niet geconsulteerd.

Er is weinig goed nieuws over Chailly te melden sinds hij in 2004 Amsterdam verliet. De sfeer bij het Concertgebouworkest, waar hij de traditie op opzienbarende wijze nieuw leven inblies, was verpest nadat de musici hem slechts een contractverlenging van twee jaar gunden in plaats van vier jaar.

In 2005 vertrok Chailly na zes jaar bij het door hemzelf opgerichte Verdi-orkest in Milaan: er kon geen artistiek directeur worden aangesteld wegens gebrek aan geld. Chailly is niet benoemd tot chef-dirigent van de Scala in Milaan, zijn geboorteplaats, waar hij ook een huis heeft. Sinds het ontslag van Riccardo Muti in 2005 doet de beroemdste opera ter wereld het zonder chef.

In 2006 dirigeerde Chailly in de Scala wel een nieuwe Aida van regisseur Franco Zeffirelli. Maar alle publicitaire aandacht ging naar de opstandige tenor Roberto Alagna, die het ontevreden publiek schoffeerde, tijdens de voorstelling het toneel afliep en door de Scala werd ontslagen. De herneming van de Aida wordt dit seizoen gedirigeerd door Daniel Barenboim.

Riccardo Chailly (55) doet het kalmer aan na fysieke problemen: een niersteenoperatie in 2006 en hartproblemen dit jaar, die een tournee naar Japan verhinderden. Naast zijn werk in Leipzig zijn er vrijwel geen gastdirecties. Chailly’s contract met Decca wordt wat spaarzaam ingevuld sinds de prachtopname met de vioolconcerten van Mendelssohn en Bruch met soliste Janine Jansen.

Maar er komen Bach-cd’s met Leipziger opnamen van de Matthäus Passion en het Weihnachtsoratorium. En bij het Gewandhausorchester is het contract van Chailly verlengd tot in 2015.

Gewandhausorchester o.l.v. Riccardo Chailly: 16/9 De Doelen Rotterdam (Mendelssohn, Ravel); 15/2 Concertgebouw Amsterdam (Mozart, Debussy, Beethoven).