Alleen al om de titels wil je de boeken en gedichten van de zondag overleden Vlaamse schrijver Jean-Marie Berckmans lezen of herlezen: Tranen voor Coltrane (1977), Vergeet niet wat de Zevenslaper zei (1989), Café De Raaf nog steeds gesloten (1990) en As op Jazzwoensdag (2003).

Berckmans heette een ‘cultschrijver’ te zijn; hij leed aan manisch-depressieve aanvallen en verbleef vier jaar in psychiatrische inrichtingen. Hij was verbonden aan Circus Bulderdrang, dat geen circus was, maar een rockgroep met literaire aspiraties. Berckmans trad veelvuldig op met begeleiding van viool, gitaar en piano.

In 2006 kwam zijn laatste boek uit: Je kunt geen twintig zijn op Suikerheuvel, naar de song You can’t be twenty on Sugar Mountain van Neil Young. Voor velen was het een literaire verrassing dat Joost Zwagerman in zijn bloemlezing De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen (Prometheus) een kort verhaal van Berckmans opnam. De wijk waar de auteur in Antwerpen woonde, noemde hij de Grauwzone in Barakstad. In zijn woning in deze stad werd hij dood aangetroffen. Grauwzone vormt het decor van veel van zijn verhalen, waar het ‘vergrijsde motregenweer’ een akelig naturalistische sfeer oproept. Hij was de zelfverkozen ‘ambassadeur van de wanhoop’.

Jazz vormde een van Berckmans’ belangrijkste inspiratiebronnen. Zijn stijl had veel weg van de saxofoon van de door hem bewonderde Coltrane: grillig, wild, geladen. Schrijvers als Céline, Beckett en Bukowksi waren van beslissende betekenis voor zijn werk.

Berckmans studeerde een jaar Germaanse filologie in Antwerpen. Hij manifesteerde zich als punkdichter. Nadat hij zijn geestelijk evenwicht had hervonden, ontpopte hij zich als succesvol zakenman in Italiaanse schoenen; ook was hij enige tijd taxichauffeur en boekhandelaar. In het Antwerpse openbare leven werd hij een beruchte verschijning, die zijn existentiële wanhoop en zijn onvrede met de wereld luidruchtig verwoordde. In zijn proza overheersen gevoelens van onbehagen, van onbegrepenheid en verlangen naar de zelfkant van het bestaan.

Je kunt geen twintig zijn op Suikerheuvel (Manteau) verscheen op de longlist van de Gouden Uil.