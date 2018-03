Ajax is er nog lang niet klaar voor

De vermoedens van Marco van Basten dat zijn team nog lang niet klaar is voor het nieuwe seizoen, bleken op pijnlijke wijze gegrond. Voor het eerst sinds twintig jaar verloor Ajax zaterdag tegen Willem II de eerste wedstrijd van de competitie (2-1). De in de eredivisie debuterende coach Van Basten was pas de vierde die dit overkwam. Een zichtbaar gevoelige klap, want de voormalige spits heeft voor 31 miljoen euro mogen investeren en trok de verantwoordelijkheid voor het technische beleid volledig naar zich toe. Van Basten heeft de landstitel ten doel gesteld en afficheerde zich daarmee als de grote uitdager van PSV, dat wél flitsend uit de startblokken schoot – de club uit Eindhoven won het duel bij FC Utrecht met 5-1.

Nu hoeft één nederlaag nog geen grote gevolgen te hebben. Maar het gebrek aan samenhang bij Ajax bleek in Tilburg onthutsend. „Ik hoop van dit team zo snel mogelijk een eenheid te maken, maar de komende tien dagen kan ik al weer niet veel doen door interlandvoetbal. Ik maak me echt zorgen”, zuchtte Van Basten. Hij koos er de afgelopen week voor de voorbereiding, waarin al werd verloren van Arsenal, Internazionale en Murcia, te laten voor wat het was en helemaal opnieuw te beginnen met de teruggekeerde olympiërs. Dat hield wel een risico in. De Belgen Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen waren bij de Spelen doorgedrongen tot de troostfinale, waardoor ze pas vorige week zaterdagnacht arriveerden. Tel daarbij op de grote inspanningen, het reizen, het vochtverlies door de hitte en de overgang in beleving; de impact zal zeker groot zijn geweest.

Dat gold minder voor Urby Emanuelson en de pas aangetrokken Evander Sno die door de uitschakeling in de kwartfinales enkele dagen vroeger waren thuisgekomen. Ook zij stonden tegen Willem II in het veld. „Ik heb vorige week met deze spelers getraind en er was niets met ze aan de hand”, verklaarde Van Basten. Hij wilde per se met zijn favoriete elf voetballen en dacht dat dit zonder veel voorbereiding tegen een modaal team als Willem II wel kon. „Tussen ideaal, optimaal en maximaal zit wel een verschil”, zei conditietrainer René Wormhoudt.

Het was misschien niet eens het fysieke aspect, eerder het gebrek aan automatismen dat Ajax opbrak. Van Basten had bovendien zijn tactiek gewijzigd. Hij speelde in de voorbereiding met Ismail Aissati of Dario Cvitanich met de punt naar voren en nu op het middenveld met een teruggetrokken centrale speler in de persoon van Rasmus Lindgren. Beide eerder genoemde aankopen begonnen overigens op de bank. Aissati kwam helemaal niet in actie. Voor hem speelde Emanuelson. Willem II-trainer Andries Jonker had zich goed in de problematiek bij Ajax verdiept en liet zijn team vroeg storen. De zoekende Ajacieden bouwden veel te traag op om een vloeiende aanval te kunnen opzetten. De hardnekkige terugspeelballen van Vertonghen wekten al snel irritatie. „Ik had wel verwacht dat er bij Ajax weinig op elkaar zou zijn afgestemd”, aldus Jonker.

Ook Miralem Sulejmani deelde in de malaise. De recordaankoop miste wegens een oude blessure een deel van de voorbereiding en ontbeert daardoor nog balgevoel en loopvermogen. De Serviër maakte een fantastisch doelpunt, maar speelde daarna anoniem. Luis Suarez ontbrak het eveneens aan vorm. Dat probeerde de Zuid-Amerikaan te compenseren met individuele acties die hij te ver doorvoerde. Tot woede en wanhoop van Klaas Jan Huntelaar. Kort voor rust was Ajax ongetwijfeld op een tamelijk veilige voorsprong gekomen als Suarez niet zelf op doel had geschoten, maar de bal zou hebben teruggelegd op de centrumspits. „Dat soort situaties moet je zakelijk uitspelen”, meende aanvoerder Huntelaar met een kritische ondertoon naar de rechtsbuiten van Ajax.

Pas nadat Willem II door treffers van Frank Demouge (kopbal uit corner) en Mehmet Akgün (na slecht wegwerken van Oleguer) op voorsprong was gekomen, wierp het team van Van Basten wat schroom van zich af. De rode kaart van Sno beperkte echter de mogelijkheden voor een slotoffensief. De van Celtic overgenomen middenvelder, die afkomstig is uit de jeugdopleiding van Ajax, zwaaide met zijn armen bij een luchtduel met Akgün die door een klap in zijn gezicht van het veld moest. Van opzet was duidelijk geen sprake.

Een dramatisch moment voor Sno, die vrijdag al in een kwaad daglicht kwam te staan door de opmerkingen van Foppe de Haan. De coach van Jong Oranje maakte bekend dat hij de speler uit zijn selectie heeft verwijderd na slechte ervaringen op de Olympische Spelen. Sno speelde in Tilburg de vermoorde onschuld. „Ik begrijp niet waar meneer De Haan op doelt”, reageerde hij op de kwestie. „Iedereen heeft zich netjes gedragen in China. Tegen mij heeft hij helemaal niets gezegd. Hij gaf me op Schiphol na de terugreis een hand en wenste me succes. Ik vind het teleurstellend dat meneer De Haan zich op deze wijze over mij uit, zonder precies aan te geven wat ik dan zou hebben misdaan. Zo kan ik me ook niet verdedigen. Maar als je snel wordt uitgeschakeld, zoek je als coach natuurlijk naar oorzaken.”