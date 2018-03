Afscheid Wagner van Bayreuth

Bayreuth, 1 sept. De 88-jarige Wolfgang Wagner heeft donderdag afscheid genomen als festivaldirecteur van de Wagner Festspiele in Bayreuth. Zaterdag was officieel zijn laatste dag. ”Ik hoop dat u de bühne verlaat als een gelukkig mens” zei feestredenaar Peter Emmerich bij het afscheid namens het festival. Wagner leidde sinds 1951 het festival dat in 1876 werd gesticht door zijn grootvader, componist Richard Wagner. Het bestuur zal deze week een opvolger benoemen. Waarschijnlijk wordt het een duo-leiderschap van Wolfgangs dochters Katharina en Eva, maar zijn nichtje Nike maakt ook nog een kansje.