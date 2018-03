Actievoerders beëindigen bezetting van bos bij Schinveld

SCHINVELD. De actiegroepen Stop Awacs en GroenFront! hebben gisteren hun bezetting van een bos in Schinveld (Limburg) beëindigd. Tientallen activisten hielden het bos pal voor de NAVO-basis Geilenkirchen, aan de andere kant met de grens met Duitsland, sinds vrijdag bezet. De bezetting, die veel bezoekers uit Schinveld en Brunssum trok, was volgens de actievoerders een waarschuwing aan de ministeries van VROM en Defensie om niet nog eens veertien hectare van dit bos te kappen. Bijna drie jaar geleden ging op verzoek van de NAVO al bijna zes hectare bos tegen de vlakte. Piloten van AWACS-radarvliegtuigen die op de basis Geilenkirchen zijn gestationeerd, zeggen er last van te hebben bij het opstijgen en landen. Minister Jacqueline Cramer (Milieu, PvdA) heeft vorige week laten weten dat van gedwongen kap geen sprake meer kan zijn. GroenFront! dreigde zaterdag met het afdwingen van een invliegverbod van de AWACS-vliegtuigen, als de Tweede Kamer dat niet doet. Op welke manier GroenFront! het invliegen van de radarvliegtuigen boven Nederlands grondgebied wil verhinderen, wilde diens woordvoerder zaterdag niet zeggen.