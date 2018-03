Aankoopsom Van Goyen bijna rond

DORDRECHT. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Dordrechts Museum 775.000 euro toegezegd voor de aankoop van het schilderij Gezicht op Dordrecht (1651) van Jan van Goyen. Met de bijdrage uit het Nationaal Aankoopfonds is de financiering van het schilderij bijna rond. Het schilderij kost 3,5 miljoen euro en inclusief de laatste bijdrage is 3,4 miljoen euro vergaard. Het schilderij hing een halve eeuw in Dordrecht, maar was geen eigendom van het museum. In 2006 ging het naar de rechtmatige eigenaren, de erven Goudstikker. Die bieden het museum de kans het werk terug te kopen.