Hilversum is ZAPPcity

Hilversum. T/m 14 september. Inl: www.hilversumgoedbekeken.nl

Om de band tussen het Media Park en de stad te versterken is Hilversum tot en met 14 september omgedoopt in ZAPPcity. Alle evenementen op het gebied van media en muziek, kunst en cultuur, sport en vrije tijd, eten, drinken en winkelen, worden onder de paraplu ZAPPcity gepresenteerd. Publiek wordt uitgenodigd al ‘zappend’ door Hilversum te gaan en het kan in het Media Park een kijkje nemen achter de schermen.