Olland van Joost Conijn

Eindhoven: Designhuis. Ontvangst v.a. 19.30u. www.designhuis.com

In het Designhuis is vanavond de film Olland van kunstenaar/filmmaker Joost Conijn te zien, het verslag van een fietstocht door Marokko. De maker is zelf aanwezig voor een toelichting. De film is een van de aanvullingen op de exposities Fiets en Fiets Fantasie die in het Designhuis te zien zijn tot en met 5 oktober. De hoofdexpositie biedt een overzicht van Nederlands fietsdesign. Fiets Fantasie in de ruimte van Yksi Expo toont een verzameling verrassende objecten die zijn geïnspireerd door de fiets, of vervaardigd van fietsonderdelen.