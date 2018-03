5 FOTOGRAFIE

World Press Photo 2008

Rotterdam: Westelijk Handelsterrein. T/m 19 september, zo-do 10.00-23.00u, vr & za 10.00-02.00u. Inl: www.wht-rotterdam.nl

Voor het eerst in zeven jaar is de World Press Photo tentoonstelling weer te bezoeken in Rotterdam. Deze rondreizende tentoonstelling is het resultaat van een wereldwijde jaarlijkse wedstrijd van persfotografie. Elk jaar beoordeelt een onafhankelijke jury de foto’s. Dit jaar hebben er 5.019 fotografen uit 125 landen meegedaan. Tijdens World Press Photo worden er 185 foto’s geëxposeerd, het resultaat van de winnaars uit de verschillende categorieën.