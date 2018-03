RAAK show in Westerkerk

Vanavond vindt in de Westerkerk de RAAK show van het Amsterdamse modehuis Jos van Raak plaats. Met Georgina Verbaan, Irene van der Laar en zangeres Elize op de catwalk. Tijdens de show zal Jos van Raak de paradepaardjes van zijn wintercollectie 2008 tonen. Daarnaast komt hij als ontwerper opnieuw met een Raak-lijn, die dit keer in het teken staat van de glamoureuze jaren 30. Na de show kun je je hart ophalen in Mini Raak, een mobiele winkel waar je kledingstukken die je op de catwalk hebt gezien direct kunt aanschaffen.