Obama of McCain?

www.perspctv.com

Wie wordt vaker in het nieuws genoemd, Obama of McCain? Is dat hetzelfde op (politieke) weblogs? Welke naam wordt het meest op internet opgezocht? Op perspctv.com is dit in een oogopslag te zien. De site is een soort ‘verkiezingsdashboard’ waarop allerlei statistieken zijn samengebracht. Interessant voor iedereen die de strijd op de voet volgt. De site verzamelt de laatste nieuwsberichten, blogs en Twitter tweets (tekstberichten). Een kaart van de VS toont per staat hoe de bevolking zou stemmen, op basis van info van verschillende peilingsites en weblogs. Als het aan Twitteraars zou liggen, zou McCain in geen enkele staat winnen; volgens Electoral-Vote.com heeft Obama slechts een lichte voorsprong. Een tijdslijn laat de pieken en dalen in de berichtgeving over beide kandidaten zien. En een tellertje telt de dagen af tot aan de verkiezingen: ‘64 days ‘till nov 4’. (IdV)

Met bijdragen van Deirdre Das, Marten Mantel, Irene de Vette en Robbert Weij